Lấy kết quả công việc làm thước đo cán bộ

Đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng lấy sản phẩm, hiệu quả công việc làm thước đo đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thực tiễn tại xã Vĩnh Tường cho thấy, cách làm này không chỉ khắc phục bệnh hình thức mà còn tạo chuyển biến rõ nét về trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hiệu quả nhìn từ thực tiễn

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, khối lượng công việc của anh Nguyễn Khắc Lượng, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Tường tăng mạnh, với số đối tượng quản lý từ khoảng 600 lên hơn 2.200 người.

Trước yêu cầu đó, anh không chỉ trực tiếp thụ lý, thẩm định hồ sơ mà còn chủ động tham mưu UBND xã giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người dân. Để đáp ứng yêu cầu công việc, anh tích cực nâng cao trình độ tin học, làm chủ các phần mềm nghiệp vụ, qua đó rút ngắn thời gian xử lý thủ tục nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định.

Theo anh Lượng, việc đánh giá cán bộ dựa trên sản phẩm, kết quả công việc giúp quá trình đánh giá khách quan, công bằng hơn, đồng thời tạo động lực để mỗi cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Khắc Lượng, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Tường nghiên cứu, thẩm định hồ sơ các đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Không chỉ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cách làm này còn phát huy hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Năm 2025, Đảng bộ xã hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát; kiểm tra 7 tổ chức đảng, 79 đảng viên, giám sát 76 đảng viên. Qua đó, nhiều vi phạm được phát hiện, xử lý nghiêm, trong đó có 5 đảng viên bị đề nghị khai trừ, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đồng chí Phan Biên Cương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã cho biết: "Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do chi bộ cung cấp và kết quả xác minh, bảo đảm khách quan, trung thực. Từ đó, các ưu điểm, hạn chế được chỉ ra rõ ràng, kịp thời chấn chỉnh, giúp tổ chức đảng và đảng viên khắc phục tồn tại. Việc “đo” cán bộ bằng sản phẩm cũng buộc mỗi cán bộ kiểm tra phải chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Đồng chí Phan Biên Cương (bên trái) tham mưu công tác kiểm tra, giám sát cho lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Vĩnh Tường.

Rõ trách nhiệm, tăng kỷ cương

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ xã Vĩnh Tường hiện có 74 chi, đảng bộ trực thuộc với gần 2.900 đảng viên. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được xác định là khâu then chốt, gắn trực tiếp với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2025, trong số 74 tổ chức đảng được đánh giá, có 14 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 57 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 97%, trong đó hơn 16% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ nét khi nhiệm vụ được lượng hóa, trách nhiệm cá nhân được xác định rõ ràng.

Để có được kết quả đó, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành hệ thống tiêu chí, quy định cụ thể làm căn cứ thống nhất trong đánh giá. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tự đánh giá theo quý, 6 tháng; các cơ quan, đơn vị duy trì đánh giá định kỳ hằng tháng, bảo đảm sát thực tiễn.

Qua triển khai, ý thức trách nhiệm và tính chủ động của đội ngũ được nâng lên; tiến độ, chất lượng giải quyết công việc được cải thiện rõ rệt; chất lượng tham mưu, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, kết quả đánh giá cũng là cơ sở quan trọng để sàng lọc, phát hiện, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Tường họp cho ý kiến hoàn thiện việc đánh giá cán bộ theo kết quả công việc, bảo đảm cụ thể, định lượng.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Vĩnh Tường tiếp tục hoàn thiện việc đánh giá cán bộ theo hướng cụ thể, định lượng. “Trọng tâm là xây dựng hệ thống tiêu chí rõ ràng theo từng vị trí việc làm, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Đình Bảng nhấn mạnh.

Cùng với đó, xã sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, đánh giá tiến độ, chất lượng công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát; gắn kết quả đánh giá với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Toàn