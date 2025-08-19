Lễ khánh thành Hồ chứa nước Cánh Tạng

Ngày 19/8, tại xã Yên Phú, UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Cánh Tạng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình đầu mối hồ chứa nước Cánh Tạng

Tới dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Đức Thắng- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi lễ

Về phía tỉnh Phú Thọ, có đồng chí Nguyễn Phi Long - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã trong vùng dự án, cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi lễ

Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng với tổng mức đầu tư 4.128 tỷ đồng tại tỉnh Phú Thọ được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội, của vùng đất Mường Vang và các vùng lân cận từ các mặt sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đến thủy sản và du lịch.

Hồ chứa nước Cánh Tạng khởi công từ tháng 8/2019, là công trình thủy lợi có quy mô tương đương với các hồ lớn như: Dầu Tiếng, Cửa Đạt, Ngàn Trươi, Tả Trạch, Cấm Sơn. Hồ có sức chứa hơn 91 triệu m3. Hệ thống hạ tầng của hồ gồm: Đập chính đắp đất cao 54,9 m, dài 838,3 m, hệ thống Đập phụ cao 37,5 m, dài 131 m với lưu lượng tràn 1.150 m3/s cùng diện tích mặt nước hơn 14 km2, lưu vực khoảng 100 km2...

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Nguyễn Phi Long tặng quà cho bà con gương mẫu đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng ngoài nhiệm vụ cấp nước tưới vừa trực tiếp, vừa tạo nguồn cho 6.460 ha đất canh tác của 13 xã thuộc hai huyện Lạc Sơn, Yên Thủy Hoà Bình (cũ), hồ Cánh Tạng còn bổ sung nước mùa kiệt (2,0 m3/s) cho hạ lưu và nước tưới cho 2.500 ha đất nông nghiệp thuộc huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đồng thời cấp nước cho khu công nghiệp Lạc Thịnh...

Đồng chí Đinh Công Sứ- TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Hiện nay, 8 khu tái định cư và 2 tuyến đường tránh ngập đã hoàn thành. Hệ thống điện, nước, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ. Người dân không chỉ an cư mà còn có điều kiện sinh kế mới từ lòng hồ.

Đông đảo Nhân dân đến tham gia Lễ khánh thành Dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Hồ chứa nước Cánh Tạng là công trình thuỷ lợi trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược đối với an ninh nguồn nước, phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân. Công trình Hồ chứa nước Cánh Tạng không chỉ là hạ tầng thủy lợi mà còn là “lá chắn” chống thiên tai, là nguồn lực phát triển đa ngành, tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần điều tiết lũ mùa mưa, duy trì dòng chảy mùa khô... Dự án cũng đồng thời bảo đảm an sinh cho hàng chục nghìn người dân của hai tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, mở ra cơ hội để phát triển ngành du lịch, dịch vụ trên không gian mặt nước hồ và các khu vực lân cận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành biểu tượng Dự án

Để dự án được khai thác đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao nhất, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đề nghị: Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ tổ chức bàn giao 02 cụm công trình theo đúng quy định đảm bảo an toàn. Tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch quản lý khai thác an toàn, hiệu quả, đồng thời nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế du lịch theo tiềm năng, lợi thế của Hồ Cánh Tạng. Các sở, ngành, các cấp chính quyền cùng Nhân nhân trên địa bàn các xã (Yên Phú, Lạc Sơn, Đại Đồng) khẩn trương hoàn thành công việc còn lại của hợp phần giải phóng mặt bằng, đặc biệt là hệ thống đường ống dẫn nước để xây dựng hoàn thành toàn bộ hệ thống và phát huy tối đa hiệu quả hiệu quả của công trình.

Toàn cảnh Cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Cánh Tạng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thành công của dự án là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1, các nhà thầu, cùng sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Để phát huy tối đa hiệu quả của công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn và hiệu quả; tăng cường quản lý địa bàn tại các xã có công trình, đặc biệt là xã Yên Phú, đảm bảo an ninh, an toàn công trình, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình và nguồn nước; phát huy cảnh quan, tài nguyên nước và môi trường của hồ để thúc đẩy du lịch, nuôi trồng thủy sản và phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xử lý các khó khăn phát sinh trước và sau khi xây dựng để đảm bảo quyền lợi của người dân và hiệu quả của dự án.

Nhân dịp này, Ban Quản lý dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng đã tặng quà cho 30 hộ dân gương mẫu đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

