Lễ ký hết hợp tác chiến lược - CĐT Đất Việt & Ngân hàng TMCP quân đội Chi nhánh Việt Trì mở ra chu kỳ tăng trưởng mới tại Phú Thọ

Ngày 10/4/2026, tại Văn phòng Chủ đầu tư dự án KĐT mới Thanh Minh - Đất Việt Green Park (đường Trường Chinh, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ), đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Đất Việt và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - Chi nhánh Việt Trì. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy tiềm năng cho dự án cũng như thị trường bất động sản khu vực.

Đại diện Chủ đầu tư Đất Việt; lãnh đạo MB Chi nhánh Việt Trì thực hiện nghi thức ký kết hợp tác.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Chủ đầu tư Đất Việt; lãnh đạo MB Chi nhánh Việt Trì; đại diện đơn vị phát triển - Công ty Cổ phần BĐS Newhome Việt Nam; cùng các đối tác phân phối chiến lược. Sự “bắt tay” giữa các trụ cột phát triển - tài chính - phân phối không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho quá trình triển khai và vận hành dự án một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao yếu tố minh bạch và năng lực tài chính, sự đồng hành của MB mang ý nghĩa then chốt. Không chỉ đảm bảo nguồn vốn ổn định cho dự án, ngân hàng còn cung cấp các giải pháp tín dụng linh hoạt, góp phần tháo gỡ bài toán tài chính cho khách hàng và nhà đầu tư. Đây được xem là “đòn bẩy” quan trọng giúp gia tăng thanh khoản, đồng thời củng cố niềm tin vào tính pháp lý và tiềm năng phát triển của dự án.

Đất Việt Green Park - Khu đô thị “All in One” kiến tạo chuẩn sống mới tại Phú Thọ

Tọa lạc tại phường Âu Cơ, trên trục đại lộ Trường Chinh – tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp trung tâm Việt Trì với các khu vực lân cận, Đất Việt Green Park sở hữu lợi thế vị trí chiến lược, đón trọn dòng chảy phát triển của đô thị đang mở rộng.

Với quy mô lên tới 100 ha, dự án được quy hoạch bài bản theo định hướng trở thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại bậc nhất khu vực. Không chỉ đơn thuần là nơi an cư, Đất Việt Green Park được phát triển theo mô hình “All in One” - nơi mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, vui chơi và đầu tư đều hội tụ trong cùng một không gian.

Điểm nhấn của dự án nằm ở hệ sinh thái tiện ích được đầu tư đồng bộ, với công viên cây xanh rộng lớn, hồ cảnh quan điều hòa cùng chuỗi tiện ích hiện đại. Tất cả tạo nên một môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị, hướng tới chuẩn sống chất lượng cao cho cộng đồng cư dân tương lai. Khi hạ tầng dần hoàn thiện và dòng dân cư chất lượng cao dịch chuyển về khu vực, Đất Việt Green Park hứa hẹn trở thành điểm đến của dòng tiền đầu tư - nơi tài sản không chỉ tích lũy giá trị theo thời gian mà còn tạo ra cơ hội sinh lời thực tế và bền vững.

Sự kiện ký kết hợp tác này không chỉ là cột mốc hợp tác mang tính chiến lược, mà còn phát đi tín hiệu rõ ràng về một chu kỳ tăng trưởng mới đang hình thành tại thị trường Phú Thọ. Với nền tảng tài chính được bảo chứng, quy hoạch đồng bộ và vị thế ngày càng được khẳng định, Đất Việt Green Park đang từng bước vươn mình trở thành biểu tượng sống xanh kiểu mẫu, đồng thời là điểm đến của dòng tiền đầu tư, nơi giá trị gia tăng được kiến tạo bền vững theo thời gian.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị phát triển dự án

Công ty cổ phần Bất động sản Newhome Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà CIC, Số 1 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Đại lý phân phối chính thức: Hoàng Gia Phú Thọ, Big One Group, Core Realty, Văn Lang Group, One Vision, An Phú Land, Tây Bắc Land, Queen Holding, VNX Việt Trì, GTHome, Red Group, Bigland.

