Lễ phát động cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba

Ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ phát động cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Chương trình được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba là hoạt động ý nghĩa chính trị, xã hội đối ngoại sâu sắc trong năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960 - 2025), thể hiện tình cảm nhất quán của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với Cuba trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trải qua 65 năm, quan hệ Việt Nam - Cuba luôn là biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế, thủy chung, son sắt. Hiện nay, đất nước Cuba đang chịu nhiều tác động từ điều kiện địa chính trị, thiên tai, dịch bệnh và gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội. Việc tổ chức chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba không chỉ hướng đến hỗ trợ vật chất, giúp khắc phục khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sự chia sẻ, đồng cảm và đoàn kết quốc tế.

Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất để Hội Chữ thập đỏ chủ trì, phối hợp với các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kêu gọi các tầng lớp Nhân dân Việt Nam ủng hộ vật chất và tinh thần tới Nhân dân Cuba anh em; kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên của mặt trận, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài, người nước ngoài đang làm ăn và sinh sống tại Việt Nam bằng hành động thiết thực giúp nước bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, tiếp tục phát triển đất nước theo con đường XHCN mà Đảng và Nhân dân Cuba đã lựa chọn. Qua đó, viết tiếp những trang mới của tình hữu nghị Việt Nam - Cuba, giáo dục sâu sắc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ để những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị được nối tiếp, lan tỏa cho đến mai sau.

Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba diễn ra trong 65 ngày (từ 13/8 đến hết 16/10/2025) với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn do đại dịch, thiên tai và cấm vận.

Mọi tổ chức, cá nhân có thể tham gia ủng hộ bằng nhiều hình thức như: Quyên góp tại cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng; ủng hộ qua ngân hàng, mã QR, ứng dụng di động; tham gia các phong trào sáng tạo như viết thư, “kế hoạch nhỏ” ủng hộ bạn nhỏ Cuba... Tất cả đóng góp sẽ được tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến Nhân dân Cuba ngay trong năm 2025.

Hương Giang