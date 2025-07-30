Liêm sỉ của phản động

Sống ở đời, con người cần phải biết hổ thẹn với những hành vi sai trái của mình. Thời nào cũng vậy, liêm sỉ luôn được coi như một thước đo để đánh giá sự chuẩn mực của một người. Người có liêm sỉ sẽ luôn hành động và suy nghĩ theo chuẩn mực quy tắc đạo đức của xã hội, không làm ra bất cứ hành động trái lương tâm nào hết. Sống có liêm sỉ và đạo đức là con đường duy nhất giúp mỗi người trưởng thành và trở thành một công dân tốt. Vậy nên đọc bài viết “Phản động” gặp nhau, vui hơn Tết đăng tải trên trang fanpage phản động Chân Trời Mới Media nhiều người đã giật mình phẫn nộ trước não trạng ngông cuồng đến bệnh hoạn của những kẻ mặt trơ trán bóng, vô liêm sỉ đến mức “tự hào” về những hành vi sai phạm phản quốc, hại dân...

Bài viết mang tư duy ảo tưởng, lệch lạc trên fanpage

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, trong bài viết của mình kẻ có quá khứ bất hảo với các hành vi chống phá chính quyền kể về cuộc viếng thăm một nhân vật vừa mới hoàn thành án tù với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117, Khoản 1, Bộ luật Hình sự năm 2015 với hàng loạt những cái tên được nhắc đến đều là đối tượng cộm cán đã từng lợi dụng danh nghĩa “đấu tranh dân chủ” để chống phá chính quyền. Cộng đồng không còn lạ với tên tuổi và hành vi vi phạm pháp luật đã bị lên án, xử lý của họ.

Thế nhưng, thay vì hổ thẹn, tự vấn lương tâm để ăn năn hối cải, quay về đường ngay nẻo chính thì chúng vẫn nhơn nhơn tự đắc thậm chí còn “tự hào” mang danh đối tượng phản động. Chúng cho rằng chỉ cần chống đối lại chính quyền là đã trở thành anh hùng, mang trong mình biểu hiện cao quý của tự do mà quên mất rằng chính quyền mà họ đang phủ nhận là kết quả từ sự hy sinh của biết bao nhiêu con người, hoàn toàn không phải một ý niệm trìu tượng mà là cấu trúc đại diện cho cả trăm triệu con người, cho một quốc gia đang vận hành theo luật pháp, cho một xã hội đang vươn mình tới thịnh vượng, hùng cường.

Tự do không bao giờ đồng nghĩa với chống phá, phủ nhận Tổ quốc mà thể hiện ở phẩm giá của công dân trong một đất nước có trật tự. Thực thi quyền tự do trong khuôn khổ quy định của luật pháp, mỗi công dân càng cần trân trọng nguồn gốc, soi lại chính mình để thêm trưởng thành, sâu sắc hơn, hữu ích hơn trong cuộc sống cộng đồng.

Tự hào được cắt nghĩa là một cảm xúc đặc biệt, xuất hiện khi con người cảm nhận rõ giá trị của bản thân hoặc những đóng góp mà họ mang lại cho xã hội. Điều này thường xảy ra khi cá nhân đạt được một thành tựu đáng kể, nhận được sự công nhận từ người khác hoặc cảm thấy tự hào về những giá trị thuộc về một nhóm xã hội mà họ tham gia, như gia đình, tổ chức hay quốc gia. Cảm xúc này giúp khẳng định vị trí của con người trong môi trường xung quanh, đồng thời tạo ra sự kết nối và động lực tích cực cho các hoạt động cá nhân và tập thể.

Tương tự những kẻ phạm tội, sống ngoài vòng pháp luật thường lấy “chiến tích” là các hành vi phạm pháp để khoe khoang, tạo dựng tên tuổi, số má, những kẻ mượn danh đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền để chống phá chính quyền cũng mang nặng tư duy bệnh hoạn, coi các hành vi phản động, nổi loạn, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc là đáng tự hào. Phản động mà có thể tự hào được, đây không phải là lựa chọn chính trị mà là lựa chọn về đạo đức.

Và những kẻ có lựa chọn này rõ ràng không còn một chút liêm sỉ để làm người tử tế. Người có lương tri, học thức không bao giờ khoe khoang các việc làm sai trái, tù tội như thành tích; không cổ vũ, thực thi các việc làm vi phạm pháp luật, đạo lý sống tốt đẹp. Yêu nước không bao giờ đồng nghĩa với việc hò hét phô trương, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Vẫn còn tư duy ảo tưởng, bệnh hoạn như vậy, xem ra nẻo đường phục thiện, trở thành công dân hữu ích của những kẻ mượn danh đấu tranh dân chủ này hãy còn xa vời lắm...

Trung Tín