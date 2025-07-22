Luôn đồng hành, tạo điều kiện cho sự phát triển của Honda Việt Nam và các doanh nghiệp đầu tư vào Phú Thọ

Sáng 22/7, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Về phía Công ty Honda Việt Nam có Bà Sayaka Aral -Tổng giám đốc; Bà Đỗ Thu Hoàng - Phó Tổng giám đốc, giám đốc sản xuất...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam Sayaka Arai tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam Sayaka Arai chúc mừng tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập có vị thế và không gian phát triển lớn hơn; cảm ơn chính quyền tỉnh trong thời gian qua đã luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của tỉnh, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức chung, tình hình kinh doanh của Honda Việt Nam vẫn duy trì kết quả khả quan. Hiện doanh nghiệp đang chiếm khoảng 86% thị phần xe máy tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc

Khẳng định luôn tuân thủ luật pháp Việt Nam và mong muốn tiếp tục được đầu tư, mở rộng, phát triển các sản phẩm mới ở Việt Nam, Tổng giám đốc Honda Việt Nam Sayaka Arai cho biết trong lộ trình phát triển sản phẩm theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, Honda Việt Nam đang tích cực nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ xanh, điện hóa, nhằm giảm phát thải. Đáng chú ý, tháng 4 vừa qua, công ty đã xuất xưởng mẫu xe gắn máy điện đầu tiên sản xuất tại Phú Thọ, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược điện khí hóa, thể hiện cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện và lộ trình của các nước khác trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt, để các bên liên quan, trong đó có Honda Việt Nam chủ động thích ứng, đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả và bền vững, Tổng giám đốc Honda Việt Nam Sayaka Aral đề xuất một lộ trình chuyển đổi được thiết kế bài bản với thời gian chuẩn bị phù hợp để giải quyết những vấn đề thách thức và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ tỉnh Phú Thọ để đóng góp về những ý kiến đề xuất của Honda Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid, cũng như xây dựng lộ trình và quy chuẩn kỹ thuật cụ thể đối với xe điện.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Công ty Honda Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cảm ơn bà Sayaka Arai và đoàn công tác của Honda Việt Nam đến thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Honda Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong các lĩnh vực an sinh xã hội, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn. Khẳng định, tất cả các nhà đầu tư đến Phú Thọ đều là công dân của Phú Thọ, thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, đồng chí Trần Duy Đông cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và ổn định cho các doanh nghiệp, trong đó có Honda Việt Nam.

Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam Sayaka Arai tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới

Chia sẻ với những đề xuất, kiến nghị của Honda Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Công ty Honda Việt Nam bám sát các chủ trương của Chính phủ, có lộ trình, phương án điều chỉnh phương án kinh doanh phù hợp không bị động với những chính sách mới sắp ban hành tới đây. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai sản xuất dòng xe ô tô Hybrid tại Việt Nam; tiếp tục mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất xe gắn máy điện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng và phù hợp với xu hướng xanh hiện nay. Trong quá trình triển khai, có khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ, giúp đỡ, Phú Thọ sẽ sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của Công ty.

Đinh Vũ