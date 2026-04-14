Lương Sơn tích cực triển khai “Mặt trận số”

Trong tiến trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc triển khai nền tảng “Mặt trận số” đã và đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp. Tại xã Lương Sơn, “Mặt trận số” được thực hiện bài bản, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Các sản phẩm đặc trưng của xã Lương Sơn được giới thiệu trong phiên livestream, góp phần quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Thùy Anh

Với tinh thần chủ động, tích cực, xã Lương Sơn đã phân công cán bộ phụ trách, tổ chức cập nhật dữ liệu đầy đủ lên hệ thống, đồng thời duy trì việc tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân. Thông qua nền tảng số, các ý kiến, kiến nghị được tiếp nhận nhanh chóng, phân loại rõ ràng và chuyển đến các cơ quan chức năng xử lý. Đặc biệt, toàn bộ quá trình giải quyết đều được theo dõi, cập nhật công khai, giúp nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cùng với đó, công tác giám sát trên nền tảng số cũng được quan tâm thực hiện hiệu quả. Thay vì các hình thức giám sát truyền thống, việc ứng dụng công nghệ đã giúp quá trình theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị trở nên thuận tiện, minh bạch hơn. Nhân dân không chỉ gửi phản ánh mà còn có thể trực tiếp theo dõi tiến độ xử lý, qua đó tăng cường niềm tin vào chính quyền cơ sở.

Một điểm nhấn nổi bật trong quá trình triển khai “Mặt trận số” tại Lương Sơn là mô hình “Lắng nghe dân nói”. Đây là sáng kiến phù hợp với thực tiễn địa phương, phát huy rõ nét vai trò nòng cốt của MTTQ trong việc tập hợp, phản ánh ý kiến Nhân dân.

Trong mô hình này, MTTQ xã giữ vai trò trung tâm, là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân được tiếp nhận, tổng hợp kịp thời, sau đó chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, Mặt trận theo dõi chặt chẽ quá trình xử lý và phản hồi kết quả đến người dân một cách minh bạch, rõ ràng.

Sau khi triển khai rộng rãi tới các tiểu khu, thôn, xóm, mô hình “Lắng nghe dân nói” đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Nhiều ý kiến phản ánh của người dân được ghi nhận, tập trung vào các vấn đề thiết thực như giao thông, vệ sinh môi trường, thủ tục hành chính, đất đai, xây dựng. Không ít kiến nghị đã được giải quyết kịp thời, thậm chí xử lý ngay trong thời gian ngắn, như sửa chữa hệ thống chiếu sáng, khắc phục thoát nước, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư.

Đáng chú ý, việc ứng dụng mã QR code và các nhóm Zalo trong tiếp nhận thông tin đã mang lại nhiều tiện ích. Người dân có thể dễ dàng gửi ý kiến mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải trực tiếp đến trụ sở như trước đây. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn khắc phục những hạn chế của phương thức góp ý truyền thống.

Bên cạnh đó, xã Lương Sơn chủ động mở rộng các mô hình chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình là việc ra mắt mô hình “Làng chuyển đổi số” tại khu dân cư Đồng Tiến và Mỏ, đây là việc làm thiết thực nhằm đưa công nghệ số đến từng hộ dân, từng người dân - lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của quá trình chuyển đổi. Thông qua mô hình này, địa phương đã hỗ trợ người dân đưa nông sản lên các nền tảng số, tổ chức các buổi livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm... Nhờ đó, nhiều mặt hàng nông sản địa phương được tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường, từng bước nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

Song song với triển khai nền tảng, công tác tuyên truyền cũng được xã Lương Sơn đặc biệt chú trọng. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng, đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Nội dung tuyên truyền còn được lồng ghép trong các buổi họp dân, tiếp xúc cử tri, qua đó giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và tích cực tham gia.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lương Sơn Đinh Thị Thúy Hòa cho biết: Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho Nhân dân, đặc biệt là những đối tượng chưa quen với công nghệ; mở rộng phạm vi dán mã QR code, nâng cấp hạ tầng công nghệ, bảo đảm kết nối Internet ổn định. Đối với những phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, cần thiết lập cơ chế phản hồi trong vòng 24 đến 48 giờ để bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả.

Việc triển khai hiệu quả “Mặt trận số” đã và đang mở ra hướng đi mới trong đổi mới hoạt động của MTTQ. Với cách làm chủ động, sáng tạo và phù hợp thực tiễn, xã Lương Sơn đang từng bước phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số, góp phần vào mục tiêu chuyển đổi số bền vững.

Phương Thanh