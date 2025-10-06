Lý do dự án Vinhomes Green Paradise được nhà đầu tư tìm kiếm đầu tư

Vinhomes Green Paradise “chễm chệ” sở hữu vị trí đắc địa ngay tại cửa ngõ Đông Nam TPHCM. Siêu dự án có quy mô 2.870 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10 – 11 tỷ USD với nhiều loại hình tiện ích, chất lượng. Cùng Vinhome.Land tìm hiểu những lý do khiến nhà đầu tư lựa chọn Vinhomes Green Paradise nhé.

Vinhomes Green Paradise sở hữu quy mô gần 3000ha và quy hoạch nhiều loại hình hiện đại. Nơi đây trong tương lai gần không chỉ là không gian sống mà còn lại một địa điểm sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp.

Vinhomes đã có pháp lý đầy đủ, minh bạch

Một trong những vấn đề mà nhiều nhà đầu tư quan tâm đó chính là vấn đề về pháp lý. Tuy nhiên, Vingroup đã có những bước kế hoạch vô cùng chắc chắn. Đó chính là minh bạch hoàn toàn về pháp lý.

Qúy I năm 2025 dự án đã được phê duyệt tại Quyết định 340/QĐ-UBND. Theo đó quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Vinhomes Cần Giờ được phân chia theo các phân khu rõ ràng. Cụ thể các phân khu sẽ được tiến hành xây dựng là A,B,C,D,E.

Vinhomes Cần Giờ “được nước lấn tới” tấn công vào cửa ngõ phía Nam của TPHCM khi bắt đầu quý II 2025 đã chính thức khởi công. Bắt đầu thực hiện giai đoạn 1 và khẳng định chắc nịch về thủ tục pháp lý hoàn toàn theo đúng quy định pháp luật.

Dự đoán sẽ khởi động cho một làn gió mới với siêu dự án tại Long Hòa - Cần Thạnh. Đây là lý do đầu tiên khiến các nhà đầu tư bất động sản có thể yên tâm “xuống tiền” mà không cần lo lắng.

Sở hữu vị trí chiến lược, trở thành tâm điểm của Cần Giờ

Vinhomes Green Paradise được chủ đầu tư lựa chọn quỹ đất khá đắc địa. Nằm ngay tại xã Hòa Long - Cần Thạnh - Cần Giờ. Điểm nổi bật nhất đó chính là sở hữu ba mặt hướng biển Đông. Điều này đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng thu hút một không gian sống lý tưởng.

VỊ trí này được đánh giá như “trái tim” của Cần Giờ. Rất đáng để các nhà đầu tư lựa chọn trong giai đoạn vàng này. Nhất là khi xu hướng chọn không gian nghỉ dưỡng đang được rất nhiều phân khúc khách hàng lựa chọn.

Thêm vào đó, phần hạ tầng khu vực này đang trên đà phát triển. Vô cùng đột phá với nhiều dự án liên kết, tạo sự thuận tiện trong di chuyển cũng như tiết kiệm nhiều thời gian cho dân cư.

- Cầu Cần giờ với chiều dài 3,4km đã được phê duyệt và tiến hành xây dựng

- Tuyến phà biển kết nối từ Cần giờ đi Vũng Tàu kết nối di chuyển đến các điểm nghỉ dưỡng chưa đầy 30 phút

- Ngoài ra còn các tuyến đường cao tốc trong thời kỳ xây dựng giúp dân cư khi sinh sống tại Vinhomes Green Paradise sẽ có sự gắn kết nhanh chóng đến nhiều khu vực khác.

Thiết kế view biển hiện đại mang đến sự đẳng cấp, khác biệt

Vinhomes Green Paradise hướng đến một không gian sống lành mạnh, cao cấp, chất lượng. Vingroup đã và đang có nhiều kế hoạch tạo nên sự khác biệt với các loại hình tích hợp giữa nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại.

Bởi vì khu đô thị Vinhomes Cần giờ sở hữu vị trí mở nên sẽ có thiết kế tận dụng tối đa các công năng. Cụ thể đó chính là một không gian sống mở, thoải mái, trong lành. Một cảm giác an cư nhưng lại có đủ điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống thượng lưu.

Mỗi loại hình sản phẩm đều mang một giá trị xứng đáng cho cuộc sống của dân cư. Vì thế với thiết kế này chắc chắn Vingroup sẽ có rất nhiều lượt chào đón từ khách hàng và các nhà đầu tư. Điểm mạnh này cũng là tiền đề hỗ trợ nhà đầu tư bất động sản nâng cao được nguồn vốn trong tương lai.

Tiện ích chuẩn quốc tế nâng tầm chất lượng cuộc sống

Vinhomes Green Paradise được chủ đầu tư Vingroup xây dựng với một nền tảng vươn tầm quốc tế. Theo đó, các tiện ích nội, ngoại khu cũng được chú trọng một cách đồng bộ, chuẩn quốc tế.

Dự kiến dự án sẽ có quy mô tiếp đón 230.000 dân cư và trên 10 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Vì thế về lâu dài chủ đầu tư đã có nhiều kế hoạch về tiện ích xung quanh vô cùng chất lượng:

- Cung cấp các trung tâm mua sắm cao cấp, nhiều thương hiệu nổi tiếng.

- Resort và các khách sạn 5 sao

- Hồ cảnh quan, công viên biển, bến du thuyền

- Các khu vui chơi, giải trí....

Vinhomes Green Paradise tiên phong với hàng loạt tiện ích hấp dẫn. Hội tụ hệ sinh thái nghỉ dưỡng bậc nhất tại phía Nam TPHCM.

Tầm nhìn phát triển chiến lược

Vingroup trỗi dậy với một tiềm lực mạnh mẽ, tạo nên một khu đô thị đẳng cấp quốc tế. Dự án được kỳ vọng là nơi thúc đẩy đầu tư và tạo nên sự cạnh tranh chất lượng nhất cho nhà đầu tư thông minh.

Chiến lược rõ ràng cộng với hành động dứt khoát từ chủ đầu tư, Vinhomes Cần giờ tỏa sáng tăng sinh lời bền vững trong tương lai cho các nhà đầu tư. Chủ đầu tư có một lộ trình xây dựng rõ ràng, điều này cũng giúp nhà đầu tư an tâm hơn và tránh được các rủi ro không đáng có.

Ngoài ra, chủ đầu tư Vinhomes đang mở bán dự án căn hộ The Opus One là phân khu căn hộ cao cấp nằm trong đại đô thị Vinhome Grand Park (TP. Thủ Đức), quy mô 23.098m2 bao gồm 4 tòa tháp cao 32–34 tầng với 1.952 sản phẩm căn hộ Studio và căn hộ 1 - 3 PN. Đây là sản phẩm căn hộ compound đẳng cấp, mang phong cách resort hiện đại.

Nếu như bạn đang quan tâm cụ thể về tiến độ, giá bán, hỗ trợ tư vấn về Vinhomes Green Paradise thì hãy liên hệ bên dưới.

