Mở 9 hội đồng thi sát hạch GPLX cho hơn 3.300 thí sinh

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các thí sinh đã tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo, từ ngày 18/7 đến ngày 23/7, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức 9 hội đồng thi sát hạch GPLX trong tháng 7/2025. 3.374 thí sinh sẽ dự thi trong đợt sát hạch lần này.

Sát hạch GPLX hạng A, A1 cho 3.374 thí sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Ảnh minh họa).

Theo thông báo chính thức từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, lịch thi sát hạch GPLX sẽ diễn ra liên tục từ ngày 18/7 đến ngày 23/7 tại nhiều địa điểm khác nhau. Các hội đồng sát hạch sẽ được tổ chức tại: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (448 thí sinh); Trung tâm GDTX Vĩnh Phúc (1.012 thí sinh); Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Phúc (300 thí sinh); Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Xuyên (404 thí sinh); Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Tường (398 thí sinh); Trung tâm Đào tạo, Sát hạch lái xe Chi nhánh Hòa Bình (812 thí sinh).

9 hội đồng thi trong đợt này đều tập trung sát hạch cho hạng A, A1 (cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh dưới và trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW). Tổng số thí sinh dự kiến tham gia sát hạch trong đợt này lên tới 3.374 người.

Con số này không chỉ thể hiện nhu cầu lớn về cấp GPLX xe máy trên địa bàn tỉnh mà còn cho thấy sự chủ động, linh hoạt của lực lượng công an trong việc tổ chức các kỳ thi. Việc phân bổ nhiều hội đồng thi tại các địa điểm và thời gian khác nhau góp phần giảm tải áp lực, đảm bảo công tác sát hạch diễn ra minh bạch, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thùy Trang