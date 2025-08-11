Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn

Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại của đất nước và địa phương, như: Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc... Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, các thế lực thù địch và tội phạm có xu hướng hoạt động tinh vi, liều lĩnh hơn, việc bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) đặt ra yêu cầu cấp bách.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1579 về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, diễn ra từ 1/8 đến 15/9/2025.

Theo đó, Công an tỉnh là lực lượng nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ cơ sở, chủ động dự báo, phòng ngừa và đấu tranh không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT; kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Các lực lượng quân sự, quản lý thị trường, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa - thể thao - du lịch, giáo dục, y tế... được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong bảo vệ mục tiêu trọng điểm, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh kinh tế, an toàn thông tin, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

UBND các xã, phường phải ban hành kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, giải quyết kịp thời mâu thuẫn tại cơ sở, phát huy hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm; huy động lực lượng cơ sở phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian cao điểm.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc để chỉ đạo, giải quyết, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường an ninh - an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

P.V