Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn

{title}
{publish}
{head}
Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại của đất nước và địa phương, như: Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc... Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, các thế lực thù địch và tội phạm có xu hướng hoạt động tinh vi, liều lĩnh hơn, việc bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) đặt ra yêu cầu cấp bách.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1579 về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, diễn ra từ 1/8 đến 15/9/2025.
Theo đó, Công an tỉnh là lực lượng nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ cơ sở, chủ động dự báo, phòng ngừa và đấu tranh không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT; kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
Các lực lượng quân sự, quản lý thị trường, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa - thể thao - du lịch, giáo dục, y tế... được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong bảo vệ mục tiêu trọng điểm, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh kinh tế, an toàn thông tin, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.
UBND các xã, phường phải ban hành kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, giải quyết kịp thời mâu thuẫn tại cơ sở, phát huy hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm; huy động lực lượng cơ sở phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian cao điểm.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc để chỉ đạo, giải quyết, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường an ninh - an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
P.V
baophutho.vn Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh (PC07), lúc 22 giờ 44 phút đêm 10/8, qua số máy 114, đơn vị...
baophutho.vn Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo và ba xóm Tam Hòa, Bò Báu, Bò Liêm (xã Đồng Tân,...
baophutho.vn Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết...
baophutho.vn Tối 9/8, tại Km40+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tiên Lữ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân được xác...
baophutho.vn Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác...
baophutho.vn Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là loại hình phổ biến tại nhiều đô thị và khu dân cư nông thôn. Tuy nhiên, chính sự pha trộn giữa không gian...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại nhà văn hóa xóm Đễnh, phường Kỳ Sơn tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025; Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân...
baophutho.vn Ngày 8/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với...