Mốc son tiến vào kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen. Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV không chỉ là dịp tổng kết sâu sắc chặng đường đã qua, mà còn là mốc son đánh dấu bước chuyển quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, bền vững và vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc sáng 20/1/2026 tại Hà Nội. Ảnh chinhphu.vn

Không chỉ là ngày hội non sông, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng thu hút sự quan tâm chú ý với tinh thần trách nhiệm, tình cảm sâu nặng của cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc Việt Nam, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam còn được dư luận quốc tế quan tâm như một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng những chiến lược phát triển lớn của đất nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh khu vực và thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc. Nghị sĩ Dmitry Georgievich Novikov - Phó Chủ tịch thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo của xã hội Việt Nam, định hình tầm nhìn phát triển. Đảng đề ra các mục tiêu kinh tế - xã hội, các mục tiêu chính trị cũng như sự phát triển của khoa học, giáo dục, y tế và văn hóa ở Việt Nam. Và trong tất cả các lĩnh vực này, Việt Nam đã đạt được những kết quả xuất sắc. Đại hội XIV của Đảng được tổ chức ở cấp độ tư tưởng, chính trị và tổ chức cao. Các mục tiêu được đặt ra sẽ củng cố Đảng, giúp Đảng phát triển, tiến lên, giúp Chính phủ và Nhân dân đạt được những kết quả và thành công mới trong những năm tới. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Doraisamy Raja nhấn mạnh: Việt Nam khẳng định chủ nghĩa xã hội năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên mới. Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại đối với tiến trình phát triển của Việt Nam cũng như phong trào cánh tả và tiến bộ trên thế giới... Cùng với đó, hàng loạt các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến sự kiện chính trị trọng đại này. Từ Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đến Hãng thông tấn AFP (Pháp), Hãng tin AP, Báo The New York Times của Mỹ, BBC của Anh, Hãng tin Reuters, Trang Daily News của Hungary, Trang tin Free Malaysia Today, Báo điện tử của Hãng thông tấn Mỹ Latinh (Prensa Latina) của Cuba... đều dành vị trí trang trọng, dung lượng lớn để đăng tải các thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo các hãng truyền thông nước ngoài, Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa chính trị nội bộ, mà còn là sự kiện được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao. Các quyết sách và nhân sự được lựa chọn tại Đại hội được dự báo sẽ định hình con đường phát triển của Việt Nam trong nhiều năm tới, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức phức tạp của môi trường quốc tế.

Sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định vị thế, tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đã và đang mở đường đưa dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường phát triển hùng cường.

Nhìn lại chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Đại hội XIV khẳng định: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, song Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật, cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng; năng lực chống chịu và thích ứng trước những cú sốc bên ngoài ngày càng được nâng cao. Chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện; mô hình phát triển chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu, gắn với đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có bước tiến quan trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng chủ động, sâu rộng, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phường Việt Trì trang trí biểu trưng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Dương Liễu

Phát biểu trong phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Kết quả toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng được bồi đắp vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước có được như ngày hôm nay là sự hội tụ, kết tinh truyền thống văn hoá hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là thành quả của 96 năm xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; là kết quả của 40 năm đổi mới; là quá trình liên tục đổi mới tư duy lãnh đạo trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; là sự hy sinh, quên mình của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng tiền bối, các đảng viên cộng sản, của đồng bào, đồng chí đã tận tuỵ lao động sản xuất, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội; là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là biểu hiện sinh động của ý chí bền bỉ, tinh thần sáng tạo, lòng yêu nước nồng nàn của con người Việt Nam trong tiến trình phát triển...”

Sứ mệnh lịch sử đặt ra cho Đại hội XIV của Đảng trọng trách lớn lao: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã khẳng định Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thành công của Đại hội XIV chỉ thực sự trọn vẹn khi các nghị quyết của Đại hội được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong thực tiễn. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội; cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm. “Biến tiềm lực thành sức mạnh, biến vị thế thành động lực phát triển là yêu cầu cấp thiết của giai đoạn hiện nay”. Đây vừa là mệnh lệnh từ thực tiễn, vừa là kỳ vọng của Nhân dân đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đại hội XIV của Đảng đã mở ra một chặng đường phát triển mới đầy triển vọng. Với tiềm lực ngày càng vững mạnh, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự đồng lòng của Nhân dân, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và hạnh phúc. Đại hội XIV thực sự là mốc son lịch sử, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trung Tín