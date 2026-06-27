Nâng cao hiệu quả kiểm sát các vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Lạm quyền trong khi thi hành công vụ là một trong những hành vi xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy công quyền. Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này, thời gian qua, ngành Kiểm sát tỉnh đã tăng cường các biện pháp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử nhằm bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Chủ động kiểm sát chặt chẽ các vụ án tham nhũng, chức vụ

VKSND khu vực 15 trao đổi nghiệp vụ kiểm sát các án tham nhũng, chức vụ.

Theo thống kê của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ, trong 6 tháng đầu năm đã khởi tố 11 vụ với 27 bị can về các tội phạm tham nhũng, chức vụ, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tội “Tham ô tài sản” chiếm 5 vụ với 5 bị can; tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” 2 vụ với 6 bị can; tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” 2 vụ với 3 bị can, cùng một số tội danh khác.

Mặc dù số vụ án có xu hướng giảm, song tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính công và thực thi công vụ. Trước thực tế đó, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp trên địa bàn tỉnh đã tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, chủ động kiểm sát ngay từ khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý kịp thời.

Các kiểm sát viên được phân công giải quyết án đã bám sát tiến độ điều tra, nghiên cứu kỹ hồ sơ, kịp thời ban hành yêu cầu điều tra nhằm làm rõ hành vi phạm tội, xác định chính xác hậu quả thiệt hại và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Một trong những vụ án điển hình về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” được phát hiện trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây xảy ra tại xã Hùng Long.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2017, mặc dù UBND xã không có thẩm quyền giao đất nhưng Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Hùng Long giai đoạn 2005 - 2016; Trần Xuân Huy, Chủ tịch UBND xã Hùng Long giai đoạn 2016 - 2021 và Nguyễn Trọng Quảng, cán bộ địa chính xã trong các giai đoạn trên đã thực hiện việc giao đất có thu tiền trái thẩm quyền cho nhiều trường hợp trên địa bàn.

Hành vi vi phạm đã gây thiệt hại lớn cho Nhà nước và công dân. Trong đó, Vũ Ngọc Lâm bị xác định gây thiệt hại hơn 499 triệu đồng; Trần Xuân Huy gây thiệt hại hơn 159 triệu đồng; Nguyễn Trọng Quảng gây thiệt hại hơn 607 triệu đồng.

Ngày 8/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Việc khởi tố, điều tra vụ án thể hiện quyết tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện những việc trái quy định của pháp luật.

Góp phần xây dựng nền công vụ liêm chính

Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh với các tội phạm về chức vụ, tham nhũng trong tình hình mới, VKSND tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Trong đó, đơn vị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ kiểm sát viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết án; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa số hóa hồ sơ và trình chiếu chứng cứ nhằm nâng cao hiệu quả tranh tụng tại phiên tòa.

VKSND khu vực 13 ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý án hình sự.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngành Kiểm sát Phú Thọ còn chú trọng công tác kiến nghị phòng ngừa. Thông qua hoạt động kiểm sát, nhiều kiến nghị đã được gửi tới các cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục những sơ hở trong quản lý, điều hành công vụ, hạn chế nguy cơ phát sinh hành vi lạm quyền, nhất là ở lĩnh vực đất đai, tài chính, ngân sách và thực hiện công vụ.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các vụ án về chức vụ nói chung và tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ nói riêng. Việc trao đổi thông tin thường xuyên, tổ chức họp liên ngành đối với các vụ việc phức tạp đã giúp tháo gỡ khó khăn, thống nhất quan điểm xử lý, tránh kéo dài thời gian giải quyết.

Trong bối cảnh yêu cầu xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ Nhân dân ngày càng cao, việc phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh các vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ không chỉ có ý nghĩa răn đe mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cho biết: “Đối với các vụ án về tham nhũng, chức vụ, đặc biệt là tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, ngành Kiểm sát luôn xác định phải nâng cao trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, bảo đảm việc truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.”

Với những giải pháp đồng bộ, sự chủ động trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát tỉnh đang từng bước nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án về chức vụ, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đinh Thắng