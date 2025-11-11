Ngày hội Đại đoàn kết khu Vèo, xã Lai Đồng

Sáng 11/11, khu Vèo, xã Lai Đồng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam. Dự và chung vui với Nhân dân có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và xã Lai Đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ nhân dân khu Vèo

Khu Vèo có 94 hộ với 394 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 95%. Năm 2025, cán bộ và Nhân dân trong khu đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong sản xuất và xây dựng đời sống mới, đạt được nhiều kết quả toàn diện.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 90%, số hộ nghèo giảm còn 6 hộ, chiếm tỷ lệ 0,7%; hộ cận nghèo giảm còn 3 hộ, chiếm tỷ lệ 0,3%. Khu dân cư không còn nhà tạm, dột nát.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 97%; Khu dân cư tiếp tục giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 5 năm liền.

Nhân dân khu Vèo luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình phát biểu tại Ngày Đại đoàn kết toàn dân

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả khu dân cư Vèo đạt được trong năm qua. Đồng thời chúc mừng và biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong ngày hội.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng trao 10 suất quà của tỉnh cho các hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó của khu Vèo

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân trong khu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau trong cuộc sống, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao quà cho Ban chi ủy chi bộ khu Vèo

Tiếp tục phố hợp triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong khu; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo xã Lai Đồng đã trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó khu Vèo. Các tập thể, cá nhân, gia đình văn hoá tiêu biểu, hòa giải viên xuất sắc của khu được khen thưởng, biểu dương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân

Lê Thương