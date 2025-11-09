Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư 22, xã Vạn Xuân

Sáng 9/11, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tới dự và chung vui với Nhân dân khu dân cư 22, xã Vạn Xuân nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành và xã Vạn Xuân.

Khu dân cư 22 có 180 hộ, hơn 500 nhân khẩu. Trong những năm qua, cán bộ và Nhân dân trong khu luôn có truyền thống đoàn kết và dẫn đầu trong các phong trào thi đua, hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu được giao. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, tình làng nghĩa xóm bền chặt. Bộ mặt khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng tốt hơn. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tặng hoa, quà cho khu dân cư 22, xã Vạn Xuân.

Nhân dân trong khu cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành nghề, có 80 hộ kinh doanh dịch vụ. Nhờ đó, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 45%, tăng 5% so với năm 2024. Đặc biệt, công tác giảm nghèo đạt kết quả đáng mừng; không còn hộ nghèo, cận nghèo. Khu không còn nhà tạm, nhà dột nát, 100% hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố. 5 năm liền, khu giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh trao quà cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả cán bộ và Nhân dân khu dân cư 22 đã đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân trong khu tích cực tuyên truyền về chuyển đổi số và Phong trào “Bình dân học vụ số”, lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí mong muốn bà con khu dân cư 22 tiếp tục nêu cao tinh thần tương thân tương ái, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát việc thực thi pháp luật, đóng góp xây dựng chính sách.

Lãnh đạo xã Vạn Xuân tặng hoa chúc mừng khu dân cư 22.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Vạn Xuân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, xã đã trao quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn của khu. Các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu được nhận khen thưởng.

Hoàng Hương