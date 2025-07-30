Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 30/7, Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự phiên trù bị Đại hội có đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên BTV Đảng ủy UBND tỉnh cùng 258 đại biểu chính thức được chỉ định từ các tổ chức Đảng trực thuộc.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ điều hành nội dung Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc phiên trù bị và phiên chính thức; Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Cũng tại phiên trù bị, Đại hội đã thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra vào sáng 31/7 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường cải cách hành chính, kỷ cương công vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị góp phần đưa tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới cùng dân tộc”.

Đinh Vũ