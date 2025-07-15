Ngày mới trên Công viên Văn Lang

Không chỉ có thiết chế văn hoá, không gian xanh lý tưởng cho các hoạt động rèn luyện sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng, Công viên Văn Lang còn là biểu tượng, niềm tự hào của người dân Đất Tổ nói chung .

Sau khi luyện tập, người dân thong dong thả bộ hít thở không khí trong lành.

Nhiều dụng cụ thể dục được lắp đặt phục vụ nhân dân luyện tập.

Không khí luyện tập thể dục thể thao tại công viên diễn ra sôi nổi.

Một số người lựa chọn bộ môn khiêu vũ để nâng cao sức khỏe.

Việc tập luyện nhuần nhuyễn các bài nhảy giúp thêm cơ hội giao lưu với những nhóm nhảy khác.

Hoặc kết thúc bài tập bằng động tác nhẹ nhàng.

Chia tay để trở về công việc thường nhật và hẹn gặp lại nhau vào mỗi buổi sáng hôm sau.

Phương Uyên