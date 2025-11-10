Nghệ thuật kiến trúc phục vụ cảm xúc sống trong không gian Senturia An Phú

Khi nhìn vào một ngôi nhà, đa phần chúng ta chỉ nghĩ đến nơi để về. Nhưng với những gia đình hiện đại ngày nay, giá trị của một không gian sống đã vượt lên mức “chỗ trú thân” - đó là nơi mang lại cảm xúc, kết nối thiên nhiên, gắn kết gia đình và tạo nên trải nghiệm sống trọn vẹn. Dự án Senturia An Phú, được phát triển bởi Tiến Phước Group, chính là một minh chứng cho việc kiến trúc không chỉ là bức tường và mái nhà mà là nghệ thuật phục vụ cảm xúc sống.

Bối cảnh thiết kế và định hướng kiến trúc

Dự án Senturia An Phú tọa lạc tại mặt tiền đường Song Hành, khu Nam Rạch Chiếc, phường Bình Trưng, TP.HCM - một vị trí đầu tàu của khu Đông đang đô thị hoá mạnh mẽ. Trên quỹ đất khoảng 8,6 ha, dự án cung cấp 355 sản phẩm nhà phố liên kế, biệt thự song lập và shophouse. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 35% và diện tích cây xanh, mặt nước chiếm tới hơn 11.000 m2 (khoảng 13%) của tổng khu, dự án được xem là “nốt xanh” giữa đô thị sôi động.

Tiến Phước Group đặt ra cho mình một định hướng thiết kế rõ ràng: kiến trúc phải phục vụ cảm xúc và trải nghiệm sống thực sự. Vì vậy, từng chi tiết nhỏ đều được xem xét với tâm thế: kiến trúc hỗ trợ con người sống chứ không chỉ để ở.”

Không gian – thiết kế giữa thiên nhiên và hiện đại

Bước vào Senturia An Phú, ngay từ lối vào cư dân có thể cảm nhận được sự khác biệt: lối dạo bộ mát bóng cây, mặt nước nhẹ nhàng gợn giữa khu vườn, căn nhà được bố trí sân trước – sân sau, ban công lớn mở ra khoảng xanh riêng.

Mặt bằng tổng thể được bố trí linh hoạt giữa các khối nhà và mảng xanh, không có cảm giác “dội nhà” giữa bê tông, mà cư dân vẫn cảm thấy được thiên nhiên ôm ấp. Vật liệu mặt tiền, kính lớn, ban công rộng và mái hiên được lựa chọn để tối ưu hóa ánh sáng xuyên vào nội thất. Ban đêm, ánh sáng vàng dịu rọi xuống lối nhỏ, phản chiếu trên cây và mặt nước, khiến cư dân có cảm giác như sống trong resort giữa đô thị.

Mặt nước và cây xanh – bố cục sinh học cho cuộc sống

Nếu xem kiến trúc là “khung” thì cây xanh và mặt nước chính là “hồn”. Senturia An Phú đã dành một phần lớn diện tích cho công viên, hồ cảnh quan, lối dạo ven sông, đem lại cảm giác thư giãn ngay trong khuôn viên. Các chuyên gia kiến trúc thường nhấn mạnh rằng khi môi trường xây dựng thích ứng với bản năng con người – như việc đi bộ dưới bóng cây, nghe tiếng nước chảy thì trải nghiệm sống trở nên sâu sắc hơn.

Dự án cho thấy cách bố trí cảnh quan xen kẽ giữa nhà và thiên nhiên: mỗi sân vườn phía trước hoặc sau nhà đều gần gũi cây xanh, lối dạo bộ cạnh hồ sát nhà giúp cư dân dễ dàng tiếp xúc thiên nhiên mỗi ngày. Thiết kế này giúp triệt tiêu cảm giác “đóng hộp” thường gặp ở nhà phố đô thị và thay vào đó là không gian mở, khoáng đạt.

Kiến trúc nội thất và thiết kế chi tiết – tạo nên phong cách sống

Thiết kế kiến trúc tại Senturia An Phú không chỉ dừng lại ở ngoại thất mà lan tỏa vào từng chi tiết bên trong căn nhà. Ban công lớn vừa là nơi ngắm nắng sớm, vừa là nơi đặt bàn cafe khi cuối tuần. Sân sau trở thành vườn nhỏ cho con trẻ chơi đùa hoặc buổi BBQ nhẹ nhàng của gia đình. Vật liệu kính, gỗ, và kim loại được phối hợp hài hòa với tông màu trung tính nhằm mang lại cảm giác hiện đại mà ấm áp. Các khu vực chức năng được sắp đặt linh hoạt, giúp không gian tiếp khách nối liền với sân và vườn, tạo cảm giác rộng rãi và kết nối thiên nhiên.

Chủ đầu tư cũng đặc biệt chú trọng ánh sáng tự nhiên. Các căn nhà ở đây được thiết kế để đón ánh sáng ban mai từ phía Đông và ánh hoàng hôn từ phía Tây, tạo nên một chuỗi trải nghiệm thay đổi theo ngày. Ánh sáng không chỉ để nhìn mà còn để cảm nhận. Cư dân tại đây có thể thức dậy với ánh sáng nhẹ nhàng xuyên lan vào nhà, bước ra sân vườn nhìn thấy cây và mặt nước trước mắt, mở ra ngày mới với cảm giác bình yên.

Cảm xúc sống – kiến trúc làm nên trải nghiệm

Khi kiến trúc đặt đúng chỗ, cư dân sẽ liên tục trải nghiệm cảm xúc. Ngay khi mở cửa hiên nhà, người bố có thể nhìn thấy con tạo hình trong sân trước, cả gia đình có thể tụ họp ngoài trời sau giờ làm. Hệ tiện ích như hồ bơi, clubhouse, sân chơi trẻ em và BBQ ngoài trời không chỉ là dịch vụ thêm vào mà được bao bọc trong thiết kế cảnh quan – tức là mỗi tiện ích như một phần của không gian sống, không tách biệt.

Một cư dân tương lai chia sẻ rằng: “Điều khiến tôi chọn Senturia An Phú không phải vì giá mà vì mỗi khi tôi nhìn ra sân trước nhà, tôi thấy cây xanh và nghe tiếng nước - điều mà suốt nhiều năm sống trong căn hộ cao tầng tôi chưa từng có.”

Giá trị theo thời gian và cạnh tranh thiết kế

Trong bối cảnh thị trường TP.HCM ngày càng khan hiếm đất xanh, biệt thự thấp tầng và sản phẩm nhà phố vườn, việc đầu tư vào một nơi có thiết kế chuẩn mực và cảnh quan bền vững trở nên càng quan trọng hơn. Thiết kế tại Senturia An Phú là một tấm “giấy bảo hành giá trị”, đáp ứng cả nhu cầu hiện tại và tương lai.

Kiến trúc không chỉ là hình khối mà là cảm xúc. Senturia An Phú đã biết cách đưa cảm xúc vào từng chi tiết, từ sân trước – sân sau, ban công – kính lớn, đến mặt nước và cây xanh. Tại nơi này, mỗi ngày không chỉ là ‘ở’ mà là sống với thiên nhiên, tiếng cười gia đình, ánh sáng ban mai và bình yên ban đêm.

