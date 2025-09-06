Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nhanh chóng dập tắt vụ cháy quán ăn ở xã Bình Nguyên

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Phú Thọ, lúc 3 giờ 54 phút ngày 6/9, qua số máy 114, đơn vị nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh ăn uống Phương Vũ Quán ở tổ dân phố Nhị Bờ, xã Bình Nguyên.

Nhanh chóng dập tắt vụ cháy quán ăn ở xã Bình Nguyên

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: PC07

Ngay sau khi nhận tin, Phòng PC07 đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Xác định không có người bị mắc kẹt bên trong, đơn vị đã triển khai đội hình tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 4 giờ 7 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Chủ quán là anh Trần Văn Linh, sinh năm 1988, trú tại xã Bình Nguyên. Tổng diện tích quán 120m2, diện tích đám cháy khoảng 9m2.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đồ đạc bị thiệt hại ước tính trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

Cẩm Lệ


Cẩm Lệ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ Vụ cháy Lực lượng chức năng Kinh doanh Tổ dân phố Cửa hàng Ăn uống Điều tra làm rõ cháy quán ăn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bài 1: Bắc cầu trong lũ, giữ nhịp bờ vui

Bài 1: Bắc cầu trong lũ, giữ nhịp bờ vui
2025-09-07 14:33:00

Sự cố sập cầu Phong Châu trên sông Hồng ngày 9-9-2024 từng khiến tuyến giao thông huyết mạch vùng đất Tổ bị chia cắt, đời sống người dân đảo lộn. Trong thời khắc khẩn cấp ấy,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long