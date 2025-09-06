Nhanh chóng dập tắt vụ cháy quán ăn ở xã Bình Nguyên

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Phú Thọ, lúc 3 giờ 54 phút ngày 6/9, qua số máy 114, đơn vị nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh ăn uống Phương Vũ Quán ở tổ dân phố Nhị Bờ, xã Bình Nguyên.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: PC07

Ngay sau khi nhận tin, Phòng PC07 đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Xác định không có người bị mắc kẹt bên trong, đơn vị đã triển khai đội hình tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 4 giờ 7 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Chủ quán là anh Trần Văn Linh, sinh năm 1988, trú tại xã Bình Nguyên. Tổng diện tích quán 120m2, diện tích đám cháy khoảng 9m2.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đồ đạc bị thiệt hại ước tính trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

Cẩm Lệ