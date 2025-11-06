Giải trí
Nhịp sống Sài Gòn hơn 50 năm trước

Cuộc sống và con người ở Sài Gòn xưa giai đoạn 1972-1975 được nhiếp ảnh gia Gilbert Bertrand lưu lại.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Pháp Gilbert Bertrand được giới thiệu tại triển lãm Giao điểm Việt Nam, diễn ra ngày 1-30/11 ở số 57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Trong hình, ông ghi lại khung cảnh phiên chợ ngoài trời tại Sài Gòn khoảng năm 1972-1975. Người bán hàng đội nón che nắng, ngồi bên những quanh gánh bày các loại rau, quả.

Xe lôi (xe ba gác) đỗ hàng dài trên một con phố vào năm 1972-1975 qua ống kính của Gilbert Bertrand.

Một gia đình chuyển nhà, chở đồ đạc bằng xe máy, năm 1975.

Các bức ảnh được Gilbert Bertrand chụp khi làm việc tại Trung tâm văn hóa Pháp ở Đà Lạt và Sài Gòn từ năm 1970 đến 1975.

Những chiếc nhà thuyền của người dân chen chúc trên một con sông tại Sài Gòn hơn 50 năm trước.

Theo ban tổ chức, đây là các tác phẩm lần đầu được công bố của tác giả, góp phần nhìn lại một giai đoạn trong lịch sử Việt Nam.

Một hàng quà vặt ở chợ truyền thống cách đây hơn 50 năm.

Cô bé ngủ trưa bên những trái dừa vào những năm 1972-1975.

Người lao động ngồi nghỉ dưới ánh nắng, năm 1972-1975.

Một góc phố với các sạp hàng, những chiếc xích lô len lỏi qua dòng người hơn nửa thế kỷ trước.

27 bức ảnh được trưng bày phía ngoài Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Ngoài Gilbert Bertrand, triển lãm giới thiệu các tác phẩm đen trắng, ảnh màu của hai nhiếp ảnh gia Daniel Roussel, Lily Franey, tái hiện cuộc sống người dân thời hậu chiến.

Giao điểm Việt Nam thuộc khuôn khổ sự kiện Photo Hanoi'25 do Ủy ban nhân dân TP Hà Nội và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Viện Pháp tại Việt Nam chủ trì.

Liên hoan gồm 22 triển lãm cá nhân, nhóm của các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước, 29 hoạt động bên lề như chiếu phim, hội thảo, tọa đàm, ra mắt sách, chương trình tham quan nghệ thuật. Sự kiện diễn ra ngày 1-30/11 tại nhiều địa điểm, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Hà Nội, đồng thời thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhiếp ảnh giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Nguồn vnexpress.net


 Từ khóa: Sài gòn Nhiếp ảnh gia lịch sử Việt Nam Hà nội Cuộc sống Pháp Con người Tác phẩm Chợ truyền thống Đại sứ quán
“Nhẹ nhàng mà sống”

“Nhẹ nhàng mà sống”
2025-11-05 08:23:00

Từng là con nghiện để tìm lối thoát hiện thực, Yung Pueblo - tác giả cuốn "Nhẹ nhàng mà sống" - nhận ra yêu bản thân là cách để cứu chính mình.

Giữ “dòng chảy sạch” cho âm nhạc Việt

Giữ “dòng chảy sạch” cho âm nhạc Việt
2025-11-01 14:14:00

Những ngày qua, đời sống âm nhạc Việt liên tục dậy sóng bởi những ca từ lệch chuẩn của một số nghệ sĩ trẻ, nhất là việc ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) sử dụng ngôn từ phản...

