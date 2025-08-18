Những tài năng trẻ đang dẫn đầu làn sóng giải trí mới

Danh sách được tờ Variety lựa chọn với các nghệ sĩ trong độ tuổi 18-28, hoạt động trên mọi nền tảng truyền thông và hướng đến khán giả toàn cầu.

Milly Alcock là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng (Ảnh: Elle Australia)

Theo cách nhìn nhận từ các nghệ sĩ trẻ có mặt trong danh sách, mặc dù sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, những rào cản trong nghề vẫn luôn tồn tại. "Mỗi ngày đều có thể là một thử thách. Trong hoạt động diễn xuất, một trong những điều may mắn mà chúng tôi có thể làm là tìm kiếm những thử thách, và hy vọng đó sẽ là cơ hội để học hỏi và trưởng thành hơn", nữ diễn viên thu hút sự chú ý từ bộ phim truyền hình Gen V - Asa Germann - chia sẻ. Tài năng và tâm thế nỗ lực, không ngừng phấn đấu ấy có thể sẽ là những yếu tố quan trọng giúp các sao trẻ tạo nên sự bứt phá trong thời gian tới.

Một số cái tên đáng chú ý thuộc các lĩnh vực trong danh sách do Variety lựa chọn:

Milly Alcock

Milly Alcock lần đầu tiên gây sốt với công chúng là với vai Công chúa Rhaenyra Targaryen trong bom tấn truyền hình House of the Dragon - phần tiền truyện củaGame of Thrones. Ban đầu, nữ diễn viên trẻ bị cho là kém sắc so với kỳ vọng của người hâm mộ nhưng cô đã thành công khi thể hiện được những nét cá tính ấn tượng từ nhân vật, trở thành gương mặt được các nhà làm phim yêu thích.

Milly Alcock nhận được nhiều kỳ vọng khi vào vai Supergirl (Ảnh: ScreenRant)

Sau House of the Dragon, Milly Alcock tiếp tục ghi dấu ấn cùng bộ phim ăn khách Sirens của Netflix. Năm 2026 sẽ là cơ hội lớn để bứt phá với ngôi sao trẻ khi cô đảm nhận vai nữ chính Kara Zor-El trong phim siêu anh hùng Supergirl. Phim về em gái của Superman sẽ được khai thác với góc nhìn mới mẻ hơn so với trước đây, có phần đen tối, phức tạp hơn.

Simone Biles

Là một trong những vận động viên thể dục dụng cụ xuất sắc nhất mọi thời đại, Simone Biles cũng đồng thời là biểu tượng đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và lạm dụng tình dục với các vận động viên. Cuộc đời, sự nghiệp truyền cảm hứng mạnh mẽ của nữ vận động viên sinh năm 1997 nhiều lần được kể trong các bộ phim, chương trình gây tiếng vang lớn. Simone Biles đã gia nhập công ty sản xuất Religion of Sports (ROS), do Tom Brady, Michael Strahan và Gotham Chopra đồng sáng lập, với tư cách là đối tác sáng tạo và thành viên hội đồng quản trị. Cô đã là nhân vật chính trong loạt chương trình Simone Biles Rising của Netflix và vai trò mới của cô tại ROS sẽ mở ra cánh cửa cho nữ vận động viên đến với nhiều nền tảng truyền thông hơn.

Hình ảnh trong Simone Biles Rising (Ảnh: Netflix)

“Một trong những điều lớn nhất mà tôi học được về bản thân mình trong năm qua là dù hành trình đưa tôi đến đâu, tôi sẽ là chính mình một cách tốt nhất khi có thể tìm thấy thời gian và không gian riêng”, Simone Biles trải lòng. “Tôi tin rằng làm việc chăm chỉ, quyết tâm và cống hiến - ngay cả khi đối mặt với những thử thách khó khăn - là điều quan trọng để theo đuổi mục tiêu và ước mơ của bạn, nhưng việc ưu tiên sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém”.

Nicholas Alexander Chavez

Nối tiếp thành công bùng nổ của loạt phim đầu tiên trong chuỗi Monsters (kể về những tên tội phạm nội tiếng), Netflix đã trình làng Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. Trong phim nam diễn viên Nicholas Alexander Chavez gây ấn tượng mạnh khi vào vai người anh trai độc đoán, kiêu ngạo và thất thường. Nhân vật vừa là nạn nhân của bạo hành gia đình vừa là kẻ gây ra vụ án mạng khủng khiếp qua đó mang đến câu chuyện dữ dội, ám ảnh đồng thời có sức cảnh báo mạnh mẽ về những góc tối trong chính các mối quan hệ cha mẹ - con cái.

Nicholas Alexander Chavez (Ảnh: Elle)

Sinh năm 1999, Nicholas Alexander Chavez từng đoạt giải Daytime Emmy với vai diễn trong bộ phim truyền hình General Hospital. Bên cạnh sự nghiệp đang lên với truyền hình, anh còn là một gương mặt sáng giá của sân khấu kịch.

Mark Eydelshteyn

Là một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất nước Nga, Mark Eydelshteyn đã trở thành tâm điểm chú ý tại lễ trao giải Oscar khi bộ phim Anora giành giải Phim hay nhất và 3 giải thưởng khác.

Mark Eydelshteyn trong phim Anora (Ảnh: A24)

Mark Eydelshteyn vào vai cậu con trai thất thường của một nhà tài phiệt trong phim - một nhân vật gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Anh hiện đang được lên kế hoạch đóng cặp với Sophie Thatcher trong phần hai của loạt phim truyền hình Mr and Mrs Smith.

Lola Young

Lola Young (Ảnh: British Vogue)

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ đến London đã thu hút hơn 1 tỷ lượt phát trực tuyến trên toàn cầu với các sản phẩm âm nhạc, trong đó nổi bật là ca khúc Messy - đứng đầu bảng xếp hạng dành cho các đĩa đơn tại Anh trong suốt 4 tuần. Bài hát sau đó đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Pop Airplay, bảng xếp hạng Hot Adult Contemporary và bảng xếp hạng Alternative Rock. Nữ ca sĩ sinh năm 2001 có cơ hội xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn trong đó có việc trình diễn mở màn cho Billie Eilish tại Paris và ra mắt tại Coachella.

Album mới của Lola Young phát hành vào ngày 19/9 đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới mẻ cho thị trường âm nhạc thế giới nửa cuối năm 2025.

Nguồn vtv.vn