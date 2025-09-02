Niềm tự hào về Tổ quốc tỏa sáng từ Đất Tổ

Những ngày mùa thu lịch sử, không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở Đất Tổ mà khắp mọi miền đất nước. Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chúng ta tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Từ một đất nước nô lệ, Việt Nam đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, tự mình làm chủ vận mệnh, từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Người dân phường Việt Trì tập trung xem qua màn hình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

80 năm Quốc khánh là sự kiện lớn đối với người dân Đất Tổ và tất cả các gia đình Việt Nam. Kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày, giúp người ở xa có điều kiện về thăm nhà, tổ chức ăn mừng, cùng đến các điểm tham quan, giải trí. Các gia đình đều treo cờ Tổ quốc. Từ nhà hàng, quán ăn, các điểm tham quan, di tích lịch sử gây ấn tượng bằng băng rôn, áp phích mừng 80 năm Quốc Khánh. Tại xã Đồng Lương, ông Phạm Văn Cảnh, Trưởng khu xóm Đồi thông tin: Được sống trong không khí đoàn tụ mừng đất nước hòa bình, độc lập, ai cũng vui và hạnh phúc, gia đình ông trang trí nhà riêng theo chủ đề yêu nước và xem qua màn hình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi thấy tự hào và hạnh phúc. Đây là cách chúng tôi thể hiện lòng biết ơn và tình yêu với đất nước theo cách riêng.

Gia đình Bà Phùng Thị Lý, khu Hòa Phong, phường Việt Trì xem qua màn hình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại phường Thanh Miếu, từ sáng sớm ngày 2/9, hội viên cựu chiến binh đã tập trung đông đủ tại Nhà văn hóa các khu dân cư để cùng theo dõi trực tiếp lễ diễu binh qua màn hình. Với ánh mắt rạng ngời, cựu chiến binh chăm chú dõi theo nghi thức rước đuốc truyền thống; lễ chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chương trình diễu binh, diễu hành; màn đồng diễn nghệ thuật... Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia. Không quân nhân dân Việt Nam bay chào mừng với 30 máy bay, gồm: Trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L- 29NG, vận tải cơ Casa...

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thanh Miếu cho biết: Chúng tôi giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, bảo vệ, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thanh Miếu xúc động chia sẻ: “Hội Cựu chiến binh phường Thanh Miếu có 48 chi hội với 3.740 hội viên. Dù ở Đất Tổ, chúng tôi vẫn cảm nhận rõ khí thế hào hung của ngày 2/9. Chúng tôi giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, bảo vệ, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.”

Gia đình ông Đào Văn Hảo, phường Việt Trì chăm chú xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ở phường Việt Trì, gia đình ông Đào Văn Hảo cùng hai hộ hàng xóm cùng xem qua màn hình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các gia đình thống nhất góp tiền để mừng ngày 2/9. Từ sáng sớm, ba người phụ nữ đã có mặt trong bếp, vừa làm, vừa trò chuyện. Các ông chồng kê bàn ghế và thử loa đài, ngõ nhỏ nhộn nhịp hơn ngày thường. "Năm nay, được Chính phủ tặng 100.000 đồng tiền Tết Độc lập nên mọi người góp vào để bữa tiệc đầy đủ hơn. Tôi cảm thấy biết ơn vì gia đình được sống trong hòa bình và đầy đủ" ông Hảo thông tin.

Người dân xã Minh Đài xem qua màn hình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Không khí giản dị nhưng ấm áp, khi các gia đình ngồi quây quần quanh những chiếc bàn cùng xem qua màn hình lễ diễu binh. Ngoài ngõ, không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh lan tỏa. Những con đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng, nhiều quán cà phê treo đèn, băng rôn, bàn ghế kê thêm để đón khách.

Phường Hòa Bình rực rỡ cờ hoa ngày Quốc khánh.

Không chỉ xã Đồng Lương, phường Thanh Miếu, phường Việt Trì mà Phường Vĩnh Yên, phường Tân Hòa... người dân cũng đã chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại của đất nước. Cô Lê Thị Kim Dung, Phường Vĩnh Yên là giáo viên đã nghỉ hưu chia sẻ: Niềm tự hào từ lễ diễu binh đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân cả nước nói chung và người dân phường Vĩnh Yên nói riêng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng vui tươi với cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chúng ta càng thêm tự hào và biết ơn thế hệ đi trước, đồng thời nguyện đồng sức, đồng lòng xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Hạnh Thúy- Phương Thanh