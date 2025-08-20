Phát hiện và bàn giao nhiều cổ vật có niên đại lớn

Sáng 20/8, Chủ tịch UBND xã Vân Bán Bùi Bá Lạc xác nhận với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ngày 19/8, ông Nguyễn Hữu Long, người dân địa phương đã bàn giao một số cổ vật được tìm thấy gồm 2 trống đồng, 1 rìu đầu vuông, 1 dụng cụ đựng bằng đồng cho đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Phú Thọ.

Những hiện vật được gia đình ông Long tìm thấy trong quá trình làm vườn.

Theo đó, trong quá trình làm vườn, gia đình ông Long đã phát hiện và đào được một số dụng cụ bằng đồng nằm dưới lớp đất sâu trong khuôn viên khu vườn . Nhận thức được đây là những cổ vật từ xa xưa, ông Long đã báo cáo UBND xã Vân Bán. Sau khi kiểm tra sơ bộ, UBND xã Vân Bán đã mời đại diện Bảo tàng tỉnh Phú Thọ về đánh giá, thẩm định.

Gia đình và chính quyền xã Vân Bán tổ chức tiếp nhận, bàn giao toàn bộ số hiện vật cho Bảo tàng tỉnh.

Qua nghiên cứu khảo sát ban đầu, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Phú Thọ cho biết những dụng cụ bằng đồng này có từ thời văn hóa Đông Sơn, niên đại cách đây trên 2.500 năm. Đây là những cổ vật rất quý, việc báo cáo và bàn giao cổ vật của gia đình ông Nguyễn Hữu Long rất đáng trân trọng và cần được biểu dương kịp thời, bảo tàng tỉnh sẽ tiếp nhận, bảo quản và trưng bày, giúp công chúng có thể tiếp cận và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Vị trí phát hiện cổ vật trong vườn nhà ông Long.

Những hiện vật được bàn giao sẽ làm phong phú thêm các tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng tỉnh, qua đó giúp các nhà khoa học và người dân nghiên cứu, học tập; góp phần tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của quê hương, đất nước.

Quốc Hội