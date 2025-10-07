Công ty TNHH Yi Da Việt Nam:

Phát triển sản xuất, khẳng định thương hiệu

Công ty TNHH Yi Da Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn được xã Cẩm Khê lựa chọn giới thiệu là điển hình tiên tiến tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Được thành lập năm 2016, Công ty TNHH Yi Da Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Ngay từ khi đi vào hoạt động, công ty đã xác định lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ yếu là may mặc xuất khẩu, với sản phẩm chủ lực là quần áo denim được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như: Châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật Bản... Doanh nghiệp luôn tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nguyên tắc công khai, minh bạch, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, công ty không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến. Kết quả 6 tháng đầu năm 2025, công ty đạt doanh thu gần 909 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 56 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định pháp luật hiện hành. Công ty hiện có hơn 5.300 lao động với mức thu nhập bình quân gần 11 triệu đồng/người/tháng, đảm bảo việc làm ổn định, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, bảo hiểm và phúc lợi xã hội cho người lao động.

Công nhân Công ty TNHH Yi Da Việt Nam kiểm tra sản phẩmtrước khi xuất ra thị trường .

Ông Andy Cheng - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Yi Da Việt Nam cho biết: Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh, công ty luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp thiết thực cho cộng đồng địa phương. Những năm qua, công ty tích cực thực hiện nhiều hoạt động từ thiện và an sinh xã hội. Từ năm 2023 đến nay, công ty đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Khê (cũ) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng công nhân Cẩm Khê”, tiếp nhận 678 đơn vị máu, góp phần hỗ trợ công tác cấp cứu và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân. Song song với đó, công ty đã ủng hộ 350 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi tại tỉnh Phú Thọ và huyện Cẩm Khê (cũ); thực hiện chương trình tri ân 50 gia đình có công với cách mạng và gia đình chính sách khó khăn với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng; trao tặng quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Khê (cũ) với tổng giá trị 24 triệu đồng...

Đặc biệt, nhiều dự án an sinh xã hội được công ty triển khai nhằm hướng tới phát triển bền vững tại địa phương. Trong giai đoạn 2023 - 2025, công ty đã trao tặng và trồng trên 116.000 cây xanh phủ xanh đất trống, đồi trọc với tổng giá trị trên 459 triệu đồng. Năm 2024, công ty lắp đặt 51 bộ đèn đường năng lượng mặt trời trên tuyến đường liên xã Xương Thịnh (nay là xã Cẩm Khê) - xã Tùng Khê (nay là xã Văn Bán) với tổng kinh phí trên 766 triệu đồng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và công nhân. Trong năm 2024 và 2025, công ty đã đầu tư gần 617 triệu đồng để cải thiện cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn.

Với những đóng góp và kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật, Công ty TNHH Yi Da Việt Nam liên tục được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (các năm 2021, 2022) vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (các năm 2021, 2022) vì có nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Giấy chứng nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022, ghi nhận nỗ lực xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh; Giấy khen của Công an tỉnh Phú Thọ năm 2022 vì đã có thành tích điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê (cũ) (các năm 2022, 2023, 2024) vì thành tích xuất sắc trong các phong trào hiến máu tình nguyện, bảo vệ an ninh trật tự và công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” (năm 2023) vì chăm lo tốt quyền lợi, phúc lợi của người lao động...

Hướng đến mục tiêu trở thành “Công ty có lợi nhuận cao nhất trong ngành, là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng và của người lao động”, Công ty TNHH Yi Da Việt Nam đã và đang khẳng định được vị thế, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra, phấn đấu là một trong những doanh nghiệp FDI tiêu biểu, luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật, phát triển theo định hướng bền vững, gắn liền với lợi ích của người lao động và cộng đồng.

Hương Giang