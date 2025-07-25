Phim mới của Đỗ Hải Yến được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto

Diễn viên Hải Yến trở lại điện ảnh cùng “Quán Kỳ Nam” của đạo diễn Leon Lê. Phim sẽ trình chiếu tại hạng mục “Special Presentations” tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 50.

Theo thông báo từ ban tổ chức TIFF 2025, bộ phim Quán Kỳ Nam có sự tham gia của diễn viên Đỗ Hải Yến sẽ ra mắt khán giả quốc tế trong hạng mục "Special Presentations", giới thiệu những tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật, không nằm trong danh sách tranh giải chính thức.

Phố xá, trang phục những năm 1980 ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Chụp màn hình)

Màu sắc, khung hình đậm chất duy mỹ.(Ảnh: Chụp màn hình)

Trong phim, Đỗ Hải Yến đảm nhận vai chính là một góa phụ sống tại khu tập thể ở TP Hồ Chí Minh vào thập niên 1980. Cuộc sống của nhân vật bắt đầu thay đổi khi một dịch giả trẻ do Liên Bỉnh Phát đóng chuyển đến sống. Phim có thời lượng 140 phút, thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, xã hội. Đặc biệt Quán Kỳ Nam được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm. Việc sử dụng phim nhựa là định dạng không phổ biến trong sản xuất điện ảnh hiện nay là yếu tố góp phần tái hiện chân thực không khí hoài cổ cho bộ phim.

Những phân đoạn nhiều cảm xúc của Liên Bỉnh Phát và Đỗ Hải Yến. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đây là lần trở lại màn ảnh rộng của Đỗ Thị Hải Yến sau nhiều năm vắng bóng. Trước đó, cô từng được biết đến qua các vai diễn trong Người Mỹ trầm lặng, Cánh đồng bất tận, Chuyện của Pao và Chơi vơi. Với vai Phượng trong The Quiet American (2001), cô từng hợp tác cùng hai diễn viên Hollywood là Michael Caine và Brendan Fraser.

Khung cảnh trong phim được chăm chút tỉ mỉ từng món đồ nội thất cổ điển. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phim Quán Kỳ Nam quay tại Việt Nam trong năm 2023, do Leon Lê đạo diễn và đồng biên kịch cùng nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Bộ đôi từng hợp tác trong Song Lang (2018). Leon Lê còn được biết đến qua các phim ngắn như Talking to My Mother, Dawn luôn trung thành với phong cách điện ảnh giàu chiều sâu, khơi gợi ký ức về khung cảnh Việt Nam xưa cũ.

