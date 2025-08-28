Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa tại xã Yên Lạc

{title}
Sáng 28/8, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa ở xã Yên Lạc là cụ Phạm Bá Các, sinh năm 1924 và cụ Dương Văn Bắp, sinh năm 1925 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và xã Yên Lạc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cụ Dương Văn Bắp.
Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến của các cụ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các cụ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu; vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cụ Phạm Bá Các.
Nhân dịp này, đồng chí Bùi Đức Hinh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công và gia đình chính sách.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh trao đổi với công dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc.
Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh đã thăm, kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc.
Thúy Hường
