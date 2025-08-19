Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh dự lễ khánh thành Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc

Sáng 19/8, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khánh thành Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Việt Phương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thị Hồng Nhung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ khánh thành

Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được khởi công vào cuối năm 2023 với tổng diện tích gần 1.907 m2, tổng mức đầu tư trên 313 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Dự án có quy mô 250 giường bệnh do 7 liên danh nhà thầu thi công, gồm các hạng mục: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, điều hành (5 tầng); nhà điều trị nội trú (7 tầng); nhà khoa truyền nhiễm; nhà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

Trong suốt quá trình thi công, dự án đã gặp nhiều khó khăn do điều kiện mặt bằng chật hẹp khi vừa phải xây dựng công trình mới, vừa phải duy trì liên tục hoạt động khám chữa bệnh; những ảnh hưởng từ thời tiết, vật giá xây dựng leo thang... Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự phối nhịp nhàng của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, công trình đã hoàn thành và vượt tiến độ. Công trình không chỉ bảo đảm tuyệt đối các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và an toàn mà còn đạt được giá trị cao về mặt thẩm mỹ, góp phần hình thành một công trình y tế hiện đại, đồng bộ. Đặc biệt, công trình còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thể hiện tinh thần đổi mới, phát triển và chăm lo toàn diện cho đời sống Nhân dân của Đảng bộ và chính quyền tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại Lễ khánh thành.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh: Phát triển ngành Y gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, cũng như tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập luôn xác định y tế là lĩnh vực quan trọng, vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm, đặc biệt ưu tiên dành nguôn lực lớn cho sự nghiệp y tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc

Công trình Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được xây dựng với thiết kế đồng bộ, kiến trúc hiện đại, trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao, phục vụ Nhân dân khu vực Yên Lạc và khu vực lân cận. Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc là điểm nhấn quan trọng về y tế của khu vực, là minh chứng thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với sự nghiệp y tế tỉnh nhà.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thiết kế giám sát, xây lắp và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã cố gắng nỗ lực để công trình Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sức khỏe là vồn quý nhất của con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đầu tư cho y tế không chỉ là đầu tư cho một ngành, mà là đầu tư cho tương lai phát triển của toàn xã hội. Phát triển sự nghiệp y tế là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân trong thời kỳ mới, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời phấn đấu đưa ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đứng trong tốp 10 của cả nước về tất cả chỉ số, chỉ tiêu phát triển y tế, là trung tâm y tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trong thời gian tới, ngành Y tế tỉnh Phú Thọ nói chung và Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc nói riêng cần tập trung đổi mới toàn diện, đồng bộ, đột phá công tác khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm. Sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển sự nghiệp y tế. Kịp thời ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào công tác khám, chữa bệnh; thực hiện quyết liệt, hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, có chuyên môn vững vàng; phát triển đa dạng các hình thức dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho y tế. Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc phải khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị mới được đầu tư; tập trung cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho đội ngũ y bác sỹ tại trung tâm, hướng tới xây dựng môi trường y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện, đưa Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc trở thành địa chỉ tin cậy và niềm tự hào trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn khu vực Yên Lạc và tỉnh Phú Thọ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngay sau Lễ khánh thành, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham quan Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc và tặng quà cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm.

Thúy Hường