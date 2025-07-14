Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kiểm tra thực tế tại xã Hải Lựu

Sáng 14/7, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn công tác của Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình địa phương sau thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Hải Lựu. Cùng đi có đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công xã Hải Lựu (cơ sở 2) sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Xã Hải Lựu được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã Hải Lựu, Phương Khoan, Nhân Đạo và Đôn Nhân của huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) cũ. Toàn xã có trên 30.000 nhân khẩu; có 74 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 1.600 đảng viên. Đến nay, bộ máy chính quyền cấp xã đã kiện toàn với 87 cán bộ, công chức, viên chức.

Sau sắp xếp, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo triển khai, vận hành thông suốt, có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công, không để gián đoạn công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đảng ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các bước đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Trung tâm Hành chính công chưa được cấp con dấu riêng để giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; phần mềm giải quyết thủ tục hành chính chưa đồng bộ giữa các hệ thống, chưa tích hợp đầy đủ các dữ liệu. Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa có hướng dẫn về việc đánh giá lại các tiêu chí để xác định xã nông thôn mới; chưa có cơ chế quản lý thống nhất các trường học, trạm y tế sau sáp nhập; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn tận dụng từ các xã cũ đã xuống cấp; hệ thống giao thông xuống cấp; nhiều dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn còn dang dở, chưa hoàn thiện... Những hạn chế này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận hành hoạt động của chính quyền cấp xã mới và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đề nghị xã Hải Lựu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã cũ đã đề ra.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ để ổn định tình hình địa phương sau sáp nhập, bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý đáp ứng yêu cầu công việc; rà soát bố trí trụ sở, phương tiện làm việc cho phù hợp.

Tăng cường công tác tuyên tuyền vận động người dân, cán bộ, công chức, viên chức đồng thuận với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Đỗ Huy Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lựu báo cáo tình hình hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cũng đề nghị xã Hải Lựu tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trên tất cả các mặt công tác. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công; bảo đảm tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công xã Hải Lựu sau sắp xếp.

Văn Cường - Dương Chung