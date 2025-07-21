Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách tại xã Tề Lỗ

Sáng 21/7, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà thương binh, gia đình người có công tại xã Tề Lỗ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025). Cùng đi có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; lãnh đạo Đảng ủy xã Tề Lỗ.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà thương binh hạng 3/4 Bùi Văn Lịch, thôn Trung Hậu, xã Tề Lỗ.

Đoàn đã tới thăm gia đình ông Bùi Văn Lịch (sinh năm 1933, tại thôn Trung Hậu, xã Tề Lỗ), thương binh có tỷ lệ thương tật 60% bị nhiễm chất độc hóa học, hoạt động cách mạng bị địch bắt giam tại nhà tù Phú Quốc và gia đình ông Nguyễn Công Phận (sinh năm 1951, tại thôn Đông Lỗ 2, xã Tề Lỗ), thương binh có tỷ lệ thương tật trên 81%.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã động viên, hỏi thăm sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn của các thương binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, đoàn kết góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà thương binh hạng 1/4 Nguyễn Công Phận, thôn Đông Lỗ 2, xã Tề Lỗ.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành trên địa bàn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tạo mọi điều kiện để các gia đình có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Hoàng Nga - Dương Chung