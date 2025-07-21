Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thổ Tang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 21/7, Đảng bộ xã Thổ Tang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường (cũ), nguyên lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Thượng Trưng, Tuân Chính, Thổ Tang (trước khi sáp nhập) và 248 đảng viên đại diện cho hơn 1.750 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thổ Tang, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội đầu tiên sau sáp nhập 3 xã, thị trấn (Thượng Trưng, Tuân Chính, Thổ Tang), được tổ chức trong thời điểm quan trọng khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu rộng công cuộc đổi mới, đặc biệt là tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030).

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng lớn phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu thực tiễn của địa phương, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Đàm Hữu Khanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thổ Tang phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả phiên trù bị diễn ra vào ngày 20/7; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; công bố Quyết định của Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2020-2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, Đảng bộ và Nhân dân các xã sáp nhập vào Thổ Tang hiện nay đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội (MTĐH) đề ra. Tỷ lệ đảng viên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đều vượt mục tiêu Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ xã kết nạp được 241 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 48 đảng viên. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên địa bàn ước đạt 6%; thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 dự kiến đạt gần 396 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 51,9 triệu đồng năm 2020 lên 78,5 triệu đồng năm 2025.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn xã có những bước phát triển rõ rệt, an ninh - quốc phòng được đảm bảo; đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thổ Tang tiếp tục phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương, tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư, ưu tiên các ngành sản xuất với công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực; quản lý và bảo vệ tốt tài nguyên, môi trường; phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Thổ Tang phấn đấu: Tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 8-10%, năm 2030 đạt 70 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2030 còn 0,4%; 97% gia đình, khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia...

Các đồng chí: Trần Việt Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phương Nam, Phó Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Việt Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân xã Thổ Tang trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Thổ Tang có nhiều cơ hội phát triển song cũng đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là việc triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền hai cấp, cấp xã mới không chỉ là thay đổi về mặt pháp lý mà còn là một cam kết chính trị của đảng và nhà nước với người dân về một chính quyền gần dân, sát dân, trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng cán bộ cơ sở; đồng thời tạo ra không gian phát triển tốt hơn.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Thổ Tang coi trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện gắn với coi trọng sự đoàn kết, gắn bó với Nhân dân. Đây là yếu tố sống còn trong hoạt động của Đảng bộ xã trong cả nhiệm kỳ.

Đảng bộ cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, tư tưởng, đạo đức, năng lực hành động; phải làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là lực lượng lao động trẻ; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đồn Đảng, phát huy vai trò nêu gương, người đứng đầu, kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chú trọng chuyển trạng thái lãnh đạo, chuyển tư duy quản lý cho phù hợp với mô hình chính quyền mới, khi chính quyền cấp xã đã được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thổ Tang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đồng chí đề nghị các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thổ Tang phải thật sự phát huy tính tiên phong gương mẫu, kiến tạo phát triển, dám làm, dám chịu vì lợi ích chung. Cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch, có đầu việc rõ ràng, phân công từng bước, từng mục tiêu; tổ chức bộ máy xã theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp theo mô hình hai cấp hoạt động vì Nhân dân, phục vụ được yêu cầu của Nhân dân; rà soát các quy hoạch phát triển không gian xã theo hướng tích hợp quy hoạch tỉnh, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững; chủ động tranh thủ các nguồn lực của địa phương, của tỉnh, của các chương trình quốc gia, các doanh nghiệp đầu tư, nhất là vào các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ vốn là thế mạnh của Thổ Tang.

Tập trung quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ làm việc tại các cơ quan của Đảng ủy, HĐND, UBND xã đáp ứng tốt yêu cầu phân cấp, phân quyền, và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện của mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Ngay sau Đại hội, cần tập trung mở lớp bồi dưỡng kỹ năng công nghệ, quản lý hành chính hiện đại và kỹ năng giao tiếp hành chính để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cả về chuyên môn và kỹ năng số.

Thúy Hường