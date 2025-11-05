Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã Thanh Thủy, Thanh Sơn

Chiều 5/11, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn các xã: Thanh Thủy, Thanh Sơn. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Thanh Sơn và Thanh Thủy.

Đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tại hồ Suối Cái

Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng, công tác quản lý, vận hành các hồ chứa thủy lợi hồ Suối Cái xã Thanh Sơn và hồ Suối Rồng xã Thanh Thủy.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế cho thấy, các công trình này đều đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác, đặc biệt chịu tác động nặng nề của bão số 3 năm 2024 (Yagi) và bão số 5 năm 2025 (Kajiki). Tình trạng hư hỏng của các hạng mục chính như đập đầu mối, cống lấy nước, tràn xả lũ và hệ thống kênh tưới đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đời sống và an toàn của người dân vùng hạ du.

Cống lấy nước đập Suối Cái có hiện tượng rò rỉ tại các khớp nối (vị trí gần khu vực nhà van hạ lưu)

Đối với hồ Suối Cái là công trình thủy lợi có quy mô lớn, đập đầu mối bằng đất đồng chất, chiều dài khoảng 123m, cao 25,5m, đảm bảo cấp nước tưới cho khoảng 249,6 ha/năm diện tích canh tác nông nghiệp của xã Thanh Sơn. Tuy nhiên, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trên thân đập và hai vai đập xuất hiện nhiều vị trí thấm nước, một số vị trí có dòng thấm mạnh chảy tràn ra mặt mái hạ lưu, gây xói lở, sụt lún cục bộ. Nhiều hố xói có đường kính từ 1,0 đến 1,5m, sâu 0,5–0,8m, nếu không xử lý sớm có thể dẫn đến mất ổn định mái đập. Cống lấy nước bị rò rỉ tại các khớp nối, đặc biệt khu vực gần nhà van hạ lưu, gây nguy cơ xói ngầm và phá hoại thân đập. Bên cạnh đó, hệ thống kênh tưới được xây dựng từ lâu, nay đã đổ, vỡ, xuống cấp nặng, làm giảm đáng kể khả năng dẫn nước phục vụ sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất nông nghiệp của địa phương.

Đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trạng hồ Suối Rồng, xã Thanh Thủy.

Đối với hồ Suối Rồng có quy mô trung bình, đập đất đồng chất dài khoảng 100m, cao 12,1m, đảm bảo cấp nước tưới cho 101,9 ha/năm đất nông nghiệp xã Thanh Thủy. Hiện trạng lớp gia cố mái thượng lưu bằng bê tông đã bục, vỡ nhiều vị trí, các bậc lên xuống mái đập bị đứt gãy, lún không đều, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, quản lý vận hành. Mặt đập chưa được gia cố, vào mùa mưa thường xuyên bị sụt lún, lầy lội, làm hạn chế khả năng tiếp cận trong các tình huống ứng phó khẩn cấp. Tràn xả lũ dạng tràn tự do đã bị hư hỏng nghiêm trọng, bể tiêu năng bị sập gãy, trong khi kênh dẫn sau cống sạt lở, sập vỡ nhiều đoạn. Những hư hỏng này khiến công trình không đảm bảo tiêu thoát lũ an toàn, tiềm ẩn nguy cơ sự cố đập khi xảy ra mưa lớn kéo dài.

Hiện trạng hệ thống sau tràn xả lũ tự do hồ Suối Rồng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn công trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giao Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ khẩn trương thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư sửa chữa lớn hai hồ Suối Cái và Suối Rồng.

Nguồn vốn đề xuất thực hiện từ nguồn kinh phí bảo trì, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn các công trình thủy lợi năm 2026. Việc đầu tư sửa chữa kịp thời sẽ góp phần đảm bảo an toàn hồ đập, ổn định sản xuất, phòng chống thiên tai hiệu quả và phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương.

Qua kiểm tra thực tế tình hình các hồ đập, đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định rằng thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với hệ thống hồ đập là rất nghiêm trọng. Các công trình bị sạt lở, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão sắp tới. Đồng chí nhấn mạnh, nguyên nhân chủ yếu là do nhiều năm qua, hệ thống thủy lợi nói chung và các hồ đập nói riêng chưa được đầu tư, nâng cấp đúng mức, dẫn đến tình trạng xuống cấp, giảm năng lực phòng, chống thiên tai và tích trữ nước phục vụ sản xuất.

Trước thực trạng đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị quản lý hồ đập khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng kỹ thuật của toàn bộ hệ thống hồ đập trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả khảo sát, cần xây dựng một đề án tổng thể về cải tạo, nâng cấp và đảm bảo an toàn hồ đập, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2025.

Trong quá trình triển khai, sẽ ưu tiên sửa chữa các hồ đập đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn vận hành, đặc biệt là những công trình có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng trạng trong năm 2025, đảm bảo đủ điều kiện về thủ tục để sớm triển khai khắc phục, cải tạo các hồ đập vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo vệ sản xuất, đời sống của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hồng Trung