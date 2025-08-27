Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 27/8, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cụ Phan Thị Tình là cán bộ lão thành cách mạng ở xã Lâm Thao.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, xã Lâm Thao và xã Phùng Nguyên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh ân cần thăm hỏi sức khoẻ cụ Phan Thị Tình.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh cùng các đại biểu tặng quà cho cụ Phan Thị Tình.

Cụ Phan Thị Tình năm nay 104 tuổi là cán bộ lão thành cách mạng và là vợ của liệt sĩ Bùi Huy Sỹ. Cụ Tình là cán bộ hưu trí, không có con. Do sức khoẻ yếu, nên thời gian gần đây, cụ về quê sống cùng các cháu ở khu 8, xã Phùng Nguyên.

Lãnh đạo xã Lâm Thao và xã Phùng Nguyên tặng quà cụ Phan Thị Tình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cụ Phan Thị Tình đã có nhiều đóng góp cho nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí vui mừng khi cụ Tình mặc dù tuổi cao, sức khoẻ có phần giảm sút nhưng vẫn minh mẫn, sống vui cùng các cháu.

Đồng chí mong muốn cụ Tình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu và là chỗ dựa tinh thần động viên các cháu phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Hồng Nhung