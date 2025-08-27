Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh thăm, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa

Ngày 27/8, nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đã đến thăm, tặng quà cụ Ngô Mạnh Đinh, sinh năm 1930 - cán bộ tiền khởi nghĩa hiện đang sinh sống tại khu Thi Đua, phường Thanh Miếu.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và phường Thanh Miếu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh ân cần thăm hỏi, động viên cụ Ngô Mạnh Đinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng quà cụ Ngô Mạnh Đinh - cán bộ tiền khởi nghĩa.

Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của cụ Ngô Mạnh Đinh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những công lao đóng góp của cụ cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước, đồng thời mong muốn cụ giữ gìn sức khỏe, an vui, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo, động viên gia đình, con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo, dành những điều tốt đẹp nhất cho những người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đã thăm hỏi, tặng quà một số bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, chống độc yêu cầu, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

