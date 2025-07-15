Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra tiến độ Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh

Ngày 15/7, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về tiến độ triển khai Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng các đại biểu kiểm tra thực tế tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể về các hạng mục bên trong Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 4/2022 tại khu vực Quảng trường Hùng Vương. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là gần 426 tỷ đồng với tổng diện tích gần 18.000m2, trong đó diện tích xây dựng công trình là gần 5.000m2; quy mô 1.000 chỗ ngồi gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tầng mái. Công trình đã xây dựng hoàn thành 100% khối lượng phần thô và đang trong quá trình hoàn thiện nội thất, thi công lắp đặt thiết bị và các hạng mục công trình phụ trợ. Tuy nhiên, theo báo cáo đến ngày 13/7, giá trị khối lượng chỉ đạt 40/110,735 tỷ đồng; tổng khối lượng giá trị chưa thi công là 70,735 tỷ đồng, trong khi mốc thời gian tính đến ngày khánh thành công trình chỉ còn 35 ngày.

Đồng chí Dương Hoàng Hương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án cũng như những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị nhà thầu tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư, các nhà thầu và các sở, ngành, đơn vị liên quan trong thời gian qua. Đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị thi công trong quá trình thực hiện dự án. Đồng chí nhấn mạnh: Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng và sẽ là nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 sau khi khánh thành. Thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện tối đa về cơ chế chính sách để triển khai dự án, song do những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến một số hạng mục chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư dự án là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa trong công tác chỉ đạo đối với các nội dung công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Trong đó, phải tăng cường đôn đốc, giám sát việc triển khai thi công của các nhà thầu và báo cáo tiến độ thi công, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, điều chỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm của tỉnh, sau khi khánh thành sẽ trở thành điểm nhấn về không gian Văn hoá – Chính trị quan quan trọng của vùng Đất Tổ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính cần bố trí nguồn vốn kịp thời theo phê duyệt; Sở Xây dựng chủ động cử cán bộ giám sát để hỗ trợ công tác thi công dự án. Đặc biệt, các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật lực, nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng triển khai dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Đơn vị thi công báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát phối hợp với chủ đầu tư và các nhà thầu, căn cứ tình hình thực tiễn để linh hoạt trong việc điều chỉnh thiết kế, quyết tâm hoàn thành Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh vào ngày 19/8, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Quốc Đại – Trường Quân