Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nghe báo cáo công tác chuẩn bị lễ khánh thành dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh và sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công

Sáng 18/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị chương trình khánh thành dự án Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ; nghe Viễn thông Phú Thọ báo cáo, đề xuất giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Viễn thông Phú Thọ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 4/2022 tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì.

Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 426 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; tổng diện tích gần 18.000m2, trong đó diện tích xây dựng công trình (bao gồm cả sân khấu ngoài trời) gần 5.000m2; quy mô 1.000 chỗ ngồi, gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tầng mái; tổng chiều cao lớn nhất của công trình khoảng 35m.

Đồng chí Dương Hoàng Hương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ cắt băng khánh thanh Nhà văn hoá nghệ thuật tỉnh

Công trình đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục. Công tác chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật và các điều kiện đảm bảo cần thiết khác phục vụ tổ chức lễ khánh thành, nghi thức cắt băng khánh thành được đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiện, an toàn. Lễ khánh thành công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ là một trong nhiều điểm cầu của cả nước, tỉnh được tổ chức chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Đại diện Viễn thông Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Đây là một công trình quan trọng, mang tính biểu tượng của tỉnh, nên việc chuẩn bị các điều kiện cho buổi lễ cắt băng khánh thành phải được đầy đủ, chu đáo.

Đồng chí yêu cầu Sở Văn hoá, thể thao và du lịch và các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại; đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị an toàn khu vực tổ chức buổi lễ.

Đồng chí yêu cầu chiều và tối nay sẽ tổ chức tổng duyệt chương trình lần cuối để buổi lễ cắt băng khánh thành sáng mai (19/8) thực sự trang trọng, an toàn thành công tốt đẹp, góp phần cùng các địa phương trong cả nước tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công, triển khai toàn quốc theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Đại diện Trung tâm sáng tạo VNPT Al trình bày các nhóm giải pháp Al nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC

Sau hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của cấp tỉnh và các xã, phường sau sáp nhập tăng cao, tuy nhiên tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp chưa cao, dẫn đến công việc bị tồn đọng, tạo áp lực cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp.

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cán bộ, lãnh đạo điều hành xử lý thủ tục hành chính, từ đó gia tăng mức độ hài lòng và niềm tin của người dân về chất lượng hệ thống dịch vụ công, Viễn thông Phú Thọ đã xây dựng nhóm giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo Al trong nâng cao hiệu quả điều hành chính quyền 2 cấp tại tỉnh Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh truyền hình tỉnh phát biểu về công tác tuyên truyền cho buổi lễ

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã, phường cũng như việc xử lý các văn bản và mong muốn có trợ lý Al hỗ trợ xử lý thủ tục hành chính, phân loại văn bản...

Các đại biểu cũng đề xuất sẽ thực hiện thí điểm tại một vài xã và lựa chọn các thủ tục hành chính đang được người dân đến giải quyết nhiều nhất và có vướng mắc để triển khai sau đó triển khai ra toàn tỉnh.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho buổi lễ cắt băng khánh thành

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn, việc thực hiện chuyển đổi số gặp nhiều khó khăn khi có nhiều người dân và doanh nghiệp chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNelD.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an xã, phường tạo điều kiện hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 để việc thực hiện chuyển đổi số được đảm bảo.

Nhất trí cho triển khai thí điểm trợ lý Al hỗ trợ xử lý thủ tục hành chính tại 9 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, xã, phường và hoàn thành trước ngày 20/9. Đồng chí cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối phối hợp với Viễn Thông Phú Thọ lựa chọn các địa phương làm thí điểm và bố trí các trang thiết bị cần thiết để thí điểm triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Lê Thương