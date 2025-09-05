Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm, kiểm tra một số cơ sở y tế, hành chính công tại khu vực Vĩnh Phúc

Ngày 5/9, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra cơ sở vật chất, tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lập Thạch, Trạm Y tế Tử Du (xã Lập Thạch) và các trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch, Tam Dương và Vĩnh Tường. Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Trung - TUV, Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao đổi với công dân làm TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lập Thạch

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lập Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận nỗ lực, kết quả bước đầu của địa phương sau hơn 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục quan tâm đầu tư, bố trí hộp thư góp ý để kịp thời lắng nghe ý kiến Nhân dân, qua đó xây dựng môi trường hành chính công minh bạch, hiện đại, thân thiện, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thông suốt và hiệu quả.

Khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ y tế thôn bản nói chung và Trạm Y tế Tử Du nói riêng trong công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc đề nghị các sở, ngành liên quan và xã Lập Thạch nghiên cứu phương án hoạt động hợp lý; xác định vị trí đặt trạm; thống nhất tiêu chí, lựa chọn cán bộ chủ chốt. Đồng thời, chỉ đạo các trung tâm Y tế khu vực và đơn vị chuyên môn hướng dẫn trạm Y tế thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc động viên đội ngũ cán bộ y tế Trạm Y tế Tử Du

Kiểm tra tại các trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch, Tam Dương và Vĩnh Tường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trên cơ sở phân tích thời cơ, thuận lợi và thách thức trong bối cảnh sáp nhập, đồng chí nhấn mạnh tập thể cán bộ y tế phải nỗ lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; mỗi cán bộ cần tận tâm, tận lực, “lương y như từ mẫu”, cùng chung sức xây dựng ngành Y tế Phú Thọ trở thành trung tâm vùng, hình mẫu về khám, chữa bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra cơ sở vật chất Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra cơ sở vật chất Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương

Đồng chí cũng định hướng ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; cải tiến kỹ thuật, tự động hóa quy trình xét nghiệm nhằm hạn chế sai sót; chú trọng xã hội hóa đúng chủ trương, bảo đảm đáp ứng nhu cầu xã hội và hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Thúy Hường