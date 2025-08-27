Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão

Ngày 27/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và ứng phó với mưa lớn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra việc vận hành Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên, xã Vĩnh Phú phục vụ bơm tiêu cho trên 12 nghìn ha lưu vực tiêu của các xã Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh An. Trước tình hình mực nước trong các lưu vực dâng cao, từ 9 giờ sáng ngày 26/8, trạm bơm đã vận hành cả 7 tổ máy; phân công cán bộ trực 24/24 giờ bảo đảm tiêu thoát lũ cho các lưu vực.

Còn Trạm bơm tiêu Nguyệt Đức, xã Nguyệt Đức phục vụ tiêu thoát nước cho hơn 19.600 ha thuộc Phường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Yên và các xa Tam Hồng, Yên Lạc, Nguyệt Đức, Liên Châu, Xuân Lãng. Từ 18 giờ 30 ngày 26/8, trạm bơm đã vận hành cả 8 tổ máy, với công suất 80m3/giây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra Trạm bơm tiêu Nguyệt Đức.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tình hình vận hành của Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên, xã Vĩnh Phú; Trạm bơm tiêu Nguyệt Đức, xã Nguyệt Đức và việc phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại ngầm tràn Tân Tiến, xã Đạo Trù, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương chủ động, linh hoạt trong công tác phòng, chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ.

Tăng cường công tác cảnh báo tại các địa điểm xung yếu, các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ cuốn, sạt lở. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân chủ động phòng chống bão số 5; khi xảy ra mưa lũ không đi qua các ngầm tràn, điểm có nguy cơ sạt lở, lũ cuốn. Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi bám sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời; bố trí nhân lực, vật lực đầy đủ, bảo đảm trực 24/24 giờ một cách nghiêm túc.

Đối với Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt là dự án cấp I phục vụ tiêu thoát nước cho cả khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính đẩy nhanh việc nghiệm thu, thanh quyết toán để chính thức đưa công trình vào vận hành hiệu quả, an toàn. Các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến của thiên tai, chủ động các biện pháp phòng chống hiệu quả, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra tại ngầm tràn Tân Tiến, xã Đạo Trù.

Riêng tại ngầm tràn Tân Tiến, xã Đạo Trù, để bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện đi qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu UBND xã Đạo Trù tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và yêu cầu người dân không đánh bắt cá, vớt củi tại các khu vực ngầm tràn, ven suối; phân công lực lượng chốt trực 24/24 giờ; chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để có phương án di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Văn Cường