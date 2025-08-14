Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga làm việc với Sở Tư pháp

Ngày 14/8, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tư pháp sau sáp nhập. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND Phùng Thị Kim Nga chủ trì buổi làm việc với Sở Tư pháp.

Sau sáp nhập, về cơ bản cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao với 7 phòng chuyên môn, 10 đơn vị sự nghiệp công lập. Để đảm bảo nhiệm vụ, hoạt động thông suốt ngay sau khi sáp nhập, sở đã kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Tư Pháp và UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực; tham gia 10 tổ công tác của tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Sở cũng nhanh chóng ban hành quy trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính với 6 lĩnh vực thuộc thẩm quyền, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp trên các lĩnh vực của ngành.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sở cũng gặp những khó khăn. Khối lượng văn bản đề nghị thẩm định, tham gia ý kiến, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) lớn, thời gian yêu cầu giải quyết gấp. Số lượng cấp xã đông, mới đi vào hoạt động nên còn nhiều vướng mắc trong việc ban hành văn bản QPPL. Đội ngũ công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch tại cơ sở có nhiều biến động. Điều kiện cơ sở vật chất khó khăn...

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tham gia ý kiến về công tác cán bộ.

Sở Tư Pháp kiến nghị tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện quy trình văn bản QPPL; trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết đặc thù về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp trong giải quyết công việc đảm bảo đúng quy định; quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng công nghệ, mua sắm các trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo UBND cấp xã bố trí công chức làm công tác hộ tịch đủ về số lượng, chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Sở Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới, yêu cầu Sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đột phá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại diện Sở Tài chính phát biểu ý kiến.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản QPPL theo quy định đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trên cơ sở đó, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức chuyên môn có năng lực, kinh nghiệm để đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Đồng thời, khẩn trương rà soát hệ thống văn bản QPPL của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) để tham mưu xử lý những văn bản không còn phù hợp. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn bản QPPL.

Chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận xử lý văn bản, tư vấn pháp luật. Phối hợp với UBND cấp xã rà soát để có phương án bố trí, sắp xếp công chức tư pháp hộ tịch phù hợp; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ này đáp ứng yêu cầu công việc...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể đối với những kiến nghị, đề xuất của Sở Tư pháp.

Lệ Oanh