Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều 3/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghe báo cáo về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trình HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ hiện nay vẫn đang áp dụng đồng thời các Nghị quyết của 3 tỉnh cũ (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) về công tác văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên, việc áp dụng một số Nghị quyết này là không phù hợp, gây khó khăn cho công tác quản lý tổ chức thực hiên, do đó cần được thống nhất, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ, mức chi tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 – 2030. Các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung đề ra, khẳng định sự cần thiết trong việc ban hành các nghị quyết, để không có khoảng trống trong chính sách, đảm bảo phù hợp với thực tế hiện nay.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đào Tiến Cường trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ; mức chi tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu ý kiến vào các dự thảo

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Hai dự thảo Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng, vừa thay thế cho các nghị quyết cũ, vừa là chính sách đặc thù của tỉnh nhằm thu hút, khuyến khích huấn luyện viên, vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu và gắn bó lâu dài. Đồng thời duy trì, phát huy các hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung các nội dung về số lượng huấn luyện viên, vận động viên, dự kiến kinh phí thực hiện, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, tờ trình để báo cáo UBND tỉnh, trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo quyết định Quy định của UBND tỉnh về thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định ban hành quy định cơ chế quản lý, vận hành hoạt động của hệ thống thông tin nguồn tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn chỉnh các nội dung dự thảo quyết định; Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát lại các căn cứ pháp lý, đảm bảo theo quy định. Thống nhất về chủ trương trong việc ban hành quy định, để sớm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lê Thương