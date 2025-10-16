Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Ngày 16/10, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về Dự án Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và Đường dây 500kV đấu nối, Đường dây 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội và đường dây 500kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT và các thành viên đoàn công tác của Tổng Công ty; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của EVNNPT, hiện nay, lưới điện truyền tải cung cấp điện cho khu vực Phú Thọ có 9 trạm biến áp, trong đó có 3 trạm biến áp 500 kV và 6 trạm biến áp 220 kV với tổng dung lượng các máy biến áp 6.025 MVA. Theo đánh giá, điện áp trên lưới 500/220kV khu vực tỉnh Phú Thọ ổn định trong giới hạn cho phép.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại buổi làm việc

Hiện nay, EVNNPT đang khẩn trương triển khai công tác đầu tư xây dựng các dự án lưới truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, gồm: Dự án Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đường dây 500kV đấu nối, Đường dây 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội và Đường dây 500 kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu truyền tải và cung cấp điện, đặc biệt là giải tỏa nguồn công suất nhập khẩu từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mục tiêu đầu tư xây dựng các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu truyền tải, cung cấp điện cho phụ tải của tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận; tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy, ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và Quốc gia; giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải điện, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN, EVNNPT.

Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng phát biểu tại buổi làm việc

Trong đó, Dự án Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đường dây 500kV đấu nối dự kiến được xây dựng tại địa phận các xã Lạc Lương, Yên Thủy, Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ, khởi công năm 2025 và đóng điện năm 2027. Đường dây 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội dự kiến đi qua địa phận các xã Liên Sơn, Cao Dương, Hợp Kim, Dũng Tiến, Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ với chiều dài khoảng 47km, khởi công năm 2026 và đóng điện năm 2027. Đường dây 500kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2 dự kiến đi qua địa phận các xã Đại Đồng, Yên Thủy, Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ với chiều dài trên 11km, khởi công năm 2026 và đóng điện năm 2028. EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ sớm chấp thuận vị trí, hướng tuyến và chủ trương đầu tư để đơn vị triển khai các thủ tục tiếp theo của các dự án.

Qua nghe báo cáo và các kiến nghị, đề xuất của EVNNPT cùng các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ thống nhất với chủ trương đầu tư xây dựng các dự án lưới truyền tải điện đi qua địa phận các xã trên địa bàn tỉnh; đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho EVNNPT để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Lãnh đạo xã Đại Đồng nêu ý kiến tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Để đảm bảo các dự án được thực hiện theo đúng tiến độ, nhất là đối với Dự án Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đường dây 500kV đấu nối dự kiến khởi công trong tháng 12/2025, EVNNPT cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh để thống nhất thỏa thuận vị trí, hướng tuyến đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; đặc biệt lưu ý các vị trí, hướng tuyến liên quan đến đất quốc phòng và khu công nghiệp. Trên cơ sở đó khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, xin chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh cần xác định đây là các dự án có vai trò, ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu truyền tải và cung cấp điện mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từ đó chủ động phối hợp với EVNNPT và các đơn vị đưa ra “đường găng tiến độ” để triển khai thực hiện...

Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND các xã có dự án điện đi qua cần phối hợp với EVNNPT, Sở Công thương và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình để xây dựng, phê duyệt phương án bồi thường cụ thể; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ngọc Lam