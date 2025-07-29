Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra hoạt động của chính quyền sau sắp xếp đơn vị hành chính các xã: Thượng Cốc, Yên Phú và Quyết Thắng

Ngày 29/7, Tổ công tác số 10 của tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra tình hình hoạt động của chính quyền sau sắp xếp đơn vị hành chính tại xã Thượng Cốc, xã Yên Phú và xã Quyết Thắng. Tham gia đoàn có lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế hoạt động của Trung tâm phục hành chính công xã Thượng Cốc.

Xã Thượng Cốc được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã Thượng Cốc, Văn Sơn và Miền Đồi. Sau khi chính thức thực hiện vận hành chính quyền 2 cấp, UBND xã đã ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ đối với các lãnh đạo và thành viên UBND xã. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) xã được thực hiện thông suốt, kịp thời phục vụ nhu cầu giao dịch của công dân. Từ ngày 1- 28/7/2025, TTPVHCC xã đã tiếp nhận 390 hồ sơ. Trong đó 229 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 58,72%, không có hồ sơ quá hạn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại xã Thượng Cốc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Xã Yên Phú được sáp nhập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hành chính Yên Phú, Bình Hẻm và Xuất Hóa. Đến nay, tổ chức bộ máy của UBND xã được sắp xếp, tổ chức ổn định và đi vào hoạt động có nề nếp, phát huy được hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực công tác được giao. Từ ngày 1 – 27/7, TTPVHCC đã tiếp nhận 603 hồ sơ, trong đó 239 hồ sơ trực tuyến, 364 hồ sơ trực tiếp.

Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế hoạt động của Trung tâm phục hành chính công xã Yên Phú.

UBND xã Quyết Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Định Cư, Chí Đạo và Quyết Thắng. Từ ngày 1- 28/7/2025, TTPVHCC xã đã tiếp trên 3.000 lượt người dân đến giao dịch, trong đó tiếp nhận 350 hồ sơ, đã giải quyết 350 hồ sơ , đạt 100%. Không có hồ sơ quá hạn...

Tại buổi làm việc, các xã đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Về tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ, công chức sau sáp nhập nhiều nhưng biên chế chưa bố trí hợp lý. Một số vị trí kiêm nhiệm nhiều việc, áp lực cao. Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất chưa đáp ứng quy mô mới. Cổng dịch vụ công quốc gia đôi lúc quá tải, không cho phép đăng nhập, dẫn đến khó khăn trong việc hướng dẫn công dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Một số người dân chưa cài đặt VneID mức độ 1, mức độ 2 gặp nhiều khó khăn trong giao dịch thủ tục hành chính. Một số công chức còn lúng túng do chưa được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn. Cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin phục vụ cho công việc chuyển đổi số; cán bộ chuyên ngành về y tế chưa có...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại xã Quyết Thắng.

Lãnh đạo xã Quyết Thắng báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Các xã đề nghị Sở khoa học và Công nghệ nâng cấp phần mềm motcua.phutho.gov.vn và tổ chức tập huấn trực tiếp tại xã cho cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Sở Nội vụ, Sở Y tế hướng dẫn việc thành lập Trạm y tế xã. Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện công tác tài chính kế toán xã. Công an tỉnh bố trí thêm máy móc hỗ trợ cài đặt VneID mức độ 2 tại Công an xã, đảm bảo thuận tiện cho nhân dân. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ công chức xã...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo, cán bộ xã Thượng Cốc, xã Yên Phú đã nỗ lực triển khai công việc, đảm bảo chính quyền mới sau sắp xếp đi vào hoạt động ngay, không gián đoạn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các xã chủ động khắc phục khó khăn, đảm bảo hoạt động thông suốt của TTPVHCC, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân. Rà soát lại việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo năng lực, sở trường, đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở sau sáp nhập. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, chuẩn hóa nguồn nhân lực cấp xã. Đối với những đề xuất, kiến nghị của 3 xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất, góp phần từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn.

Hương Lan