Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tại xã Đại Đồng

Sáng 15/7, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính tại xã Đại Đồng. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Công an và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau 2 tuần vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy chính quyền xã Đại Đồng đã được sắp xếp cơ bản, đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, hoạt động của chính quyền còn gặp một số khó khăn: trụ sở làm việc không tập trung, cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị không đồng bộ; việc thực hiện các thủ tục liên quan đến khắc con dấu, đăng ký chữ ký số mất nhiều thời gian trong khi các giao dịch hành chính của xã nhiều, liên quan chủ yếu đến hồ sơ đất đai; khối lượng công việc tăng cao nhưng chưa có cơ chế hỗ trợ nhân lực hoặc phụ cấp phù hợp; cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc, nhà ở công vụ chưa đáp ứng được điều kiện làm việc cán bộ, công chức...

Đại diện chính quyền xã Đại Đồng đề xuất kiến nghị với đoàn kiểm tra.

Tại buổi làm việc, chính quyền xã đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư, sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị cho xã mới sau sáp nhập, nhất là nâng cấp trang thiết bị hạ tầng mạng phục vụ giao dịch trực tuyến, mở rộng Trung tâm phục vụ Hành chính công; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức từng lĩnh vực để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; sớm triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn đã được phê duyệt (đường 437, Cụm công nghiệp Đầm Đuống, Nhà máy sản xuất điện tử Hoàng Hà 1988) nhằm giải quyết việc làm, góp phần đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của xã trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nắm bắt tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Đại Đồng.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ghi nhận những cố gắng của chính quyền xã trong vận hành tổ chức bộ máy từng bước đi vào nề nếp. Đồng chí đề nghị, trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, chính quyền xã quan tâm duy trì hoạt động Trung tâm phục vụ Hành chính công đảm bảo thông suốt; ưu tiên đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất cho Trung tâm phục vụ Hành chính công từ nguồn kinh phí được cấp hỗ trợ. Chính quyền xã khẩn trương, chủ động xây dựng quy hoạch không gian phát triển...

Đoàn công tác thăm trụ sở làm việc của Đảng ủy xã Đại Đồng đặt tại xã Yên Nghiệp cũ.

Bùi Minh