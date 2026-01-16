Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về đô thị, nhà ở

Chiều 16/1, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung quản lý nhà nước về phát triển đô thị, nhà ở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, hiện Sở Xây dựng đang quản lý 2 dự án nhà ở sinh viên: Dự án Nhà ở sinh viên Khu đô thị Minh Phương, phường Nông Trang với 2 khối nhà 9 tầng, 678 phòng cho thuê, tổng mức đầu tư trên 250 tỷ đồng; Dự án Nhà ở sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ tại phường Việt Trì, gồm 3 khối nhà với 135 phòng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Quang cảnh hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị: Đối với Dự án Nhà ở sinh viên Khu đô thị Minh Phương, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại mục tiêu đầu tư ban đầu của dự án; kiểm tra, đánh giá việc bố trí, quản lý đối tượng thuê bảo đảm đúng quy định. Giao Sở Xây dựng chủ trì, đề xuất phương án lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành mới dự án theo hướng hiệu quả, bền vững. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát giá cho thuê, nội dung hợp đồng cho thuê, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ và đầy đủ.

Đối với Dự án Nhà ở sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục rà soát nguồn gốc hình thành tài sản, làm rõ cơ sở pháp lý để xây dựng phương án quản lý, vận hành phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng mục đích và tuân thủ các quy định hiện hành.

Đại diện Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào phương án giải quyết tồn tại, vướng mắc tại Dự án xây dựng Khu chung cư Hòa Phong, phường Việt Trì, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Thanh tra tỉnh đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2026; giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh việc đơn thư kéo dài, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho Nhân dân.

Về việc đầu tư xây dựng các điểm tập kết chất thải rắn xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đổ thải, bảo đảm trật tự xây dựng và an toàn môi trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn lập dự án, rà soát, cập nhật quy hoạch các điểm tập kết. Bổ sung các điểm tập kết vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xử lý chất thải. Bố trí nguồn vốn, xây dựng cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư các dự án tập kết, tái chế chất thải rắn xây dựng.

Đặng Thưởng - Văn Hải