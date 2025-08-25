Phú Khê tưng bừng ra quân vệ sinh môi trường

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, xã Phú Khê đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường với sự tham gia của lãnh đạo xã, các ngành, đoàn thể và nhân dân. Đây là hoạt động thiết thực để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, làm cho địa phương ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp” đồng thời còn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa mới của địa phương.

Lễ ra quân thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường nhận được sự hưởng ứng của lãnh đạo xã và đông đảo người dân tham gia

Lãnh đạo xã Phú Khê cùng các ban, ngành đoàn thể và nhân dân cùng chung tay vệ sinh môi trường trong không khí tưng bừng của lễ ra quân.

Các tuyến đường liên thôn được dọn dẹp phong quang, cây xanh được cắt tỉa đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Nhân dân cùng tham gia sôi nổi dọn dẹp đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp.

Rác thải được tập kết, thu gom đúng nơi quy định, đường làng được dọn dẹp sạch sẽ, phong quang làm cho không khí chào mừng ngày 2-9 trên quê hương Phú Khê thêm tưng bừng, phấn khởi.

Các tuyến đường lớn ở khu Trung tâm được treo cờ, dọn dẹp, cắt tỉa phong quang làm cho môi trường sạch đẹp, sáng đồng xanh ngõ với sự tham gia của hàng trăm người dân Phú Khê.

Phú Khê đang đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nên các hoạt động vệ sinh môi trường không chỉ nâng cao nhận thức của người dân mà còn góp phần thực hiện các tiêu chí một cách toàn diện, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, sáng xanh sạch đẹp

Cắt tỉa cây xanh không chỉ làm phong quang đường sá mà còn góp phần đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão.

Quốc Hội