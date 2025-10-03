Phú Thọ bứt phá xuất khẩu, khẳng định vị thế vùng Đất Tổ

Trong 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 23 tỷ USD, vươn lên xếp thứ 4 toàn quốc. Thành tích ấn tượng này phản ánh rõ nét hiệu quả từ các chính sách thu hút đầu tư, cải cách hành chính và sự đồng hành tích cực của chính quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp.

Sau 30 năm hoạt động, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (phường Phúc Yên) đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận với 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 doanh nghiệp nội địa; hơn 1.000 linh kiện được sản xuất tại Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 10 quốc gia trên thế giới với tổng doanh thu đạt gần 1 tỷ USD. Riêng 8 tháng năm 2025, Toyota đã bàn giao hơn 41 nghìn xe tới khách hàng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng, Toyota Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, tự động hóa dây chuyền và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện công ty đang hợp tác với các nhà cung cấp trong nước, không ngừng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và chất lượng linh kiện đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Ông Nakano Keita, Tổng Giám đốc công ty khẳng định: “Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước, không chỉ để phục vụ thị trường nội địa mà còn hướng tới xuất khẩu ra toàn cầu”.

Hiện, toàn tỉnh có khoảng 800 doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó nhiều doanh nghiệp đã thành công chinh phục các thị trường có tiêu chuẩn cao như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm: linh kiện xe máy, xe máy nguyên chiếc, gạch men, linh kiện điện tử, giày dép, may mặc, nông sản...

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam có hơn 1.000 linh kiện được sản xuất tại Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 10 quốc gia trên thế giới.

Với vị trí địa lý thuận lợi gần Hà Nội, Thái Nguyên và các trung tâm kinh tế lớn, cùng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, Phú Thọ đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi sau đại dịch, tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: Cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết; thành lập 148 tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ trong sản xuất - logistics.

Phú Thọ cũng đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng xanh, hướng tới sản xuất sạch, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, Phú Thọ đã vươn lên đứng thứ 6 toàn quốc về hạ tầng số. Các khu công nghiệp trọng điểm như: Thụy Vân, Cẩm Khê, Tam Nông, Phù Ninh, Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện II... được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, có quỹ đất sạch, cùng chính sách ưu đãi rõ ràng. Nhờ đó, tỉnh đã thu hút hàng loạt dự án trong lĩnh vực: điện tử, dệt may, cơ khí chính xác, chế biến thực phẩm và cả hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ của Samsung, Apple. Tỉnh cũng đang phối hợp với Tập đoàn YCH (Singapore) triển khai Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại ICD Bình Xuyên và Tập đoàn FPT đầu tư Trung tâm Dữ liệu tại KCN Thăng Long... qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Phú Thọ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số.

Về xúc tiến đầu tư, lãnh đạo tỉnh thường xuyên tiếp xúc, làm việc với các tập đoàn lớn như: Samsung (Hàn Quốc), Sumitomo (Nhật Bản), Austivina Group, YCH (Singapore), Amata (Thái Lan), LG Energy Solution, iMarket Korea, Songshan Lake (Trung Quốc)... Các hoạt động xúc tiến được đổi mới, tập trung kết nối với các nhà đầu tư chiến lược đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Pháp, Đức, Ý, Nga, Anh và Hoa Kỳ. Tỉnh ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có công nghệ cao, năng lực tài chính vững vàng, cam kết phát triển bền vững, đồng thời khuyến khích kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng mạng lưới cung cầu trong và ngoài nước.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến làm thủ tục xuất nhập khẩu, Hải quan Phú Thọ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hệ thống camera giám sát từ xa được lắp đặt tại Cảng ICD Thụy Vân đã góp phần đơn giản hóa thủ tục giám sát, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ hải quan và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho việc mở tờ khai miễn thuế, không thu thuế theo quy định. Các phần mềm nghiệp vụ được triển khai đồng bộ trong công tác thông quan, nộp thuế, quản lý hàng hóa, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quản lý văn bản đi - đến... đã góp phần công khai, minh bạch quy trình thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và hạn chế tiêu cực trong quá trình giải quyết dịch vụ công.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Phú Thọ đạt hơn 23 tỷ USD, vươn lên xếp thứ 4 cả nước. 9 tháng năm 2025, xuất khẩu của tỉnh ước đạt đạt 26,8 tỷ USD, trong đó, nhóm hàng máy móc, thiết bị và linh kiện điện tử chiếm khoảng 22 tỷ USD, tương đương 82% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu và khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp của vùng Trung du, miền núi phía Bắc, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục đầu tư; tổ chức các chương trình kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để mở rộng thị trường tiêu thụ; chủ động tiếp xúc, mời gọi nhà đầu tư chiến lược; ưu tiên thu hút công nghệ xanh, công nghệ cao; kết nối chặt chẽ doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước; khai thác hiệu quả cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà nước ta đã ký để mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhất là các thị trường mới, tiềm năng nhằm giảm phụ thuộc vào một khu vực xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Phú Thọ đang chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ là địa phương bứt phá về xuất khẩu, mà còn là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư chất lượng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế khu vực và cả nước trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Văn Cường