Phú Thọ ghi nhận hiệu quả bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai thí điểm giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công và một số UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh.

VNPT Phú Thọ giới thiệu, hướng dẫn giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công trong khuôn khổ Hội thảo nhân Ngày chuyển đổi số quốc gia do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 9/10/2025

Theo báo cáo của VNPT Phú Thọ, trong tháng 9/2025, VNPT đã tiến hành cài đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống Trợ lý ảo AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khu vực 1, 2, 3, UBND các phường: Vĩnh Yên, Hòa Bình, Việt Trì và các xã: Thổ Tang, Phùng Nguyên, Yên Trị.

Trợ lý ảo AI được tích hợp trực tiếp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và máy tính tại bộ phận một cửa, giúp cán bộ và người dân tra cứu, xử lý hồ sơ một cách thuận tiện. AI có khả năng sàng lọc, nhận diện thành phần hồ sơ, tóm tắt văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ tra cứu văn bản, biểu mẫu, lệ phí và thời gian thực hiện thủ tục.

Đến ngày 24/9/2025, hệ thống đã được cài đặt trên 68 máy tính phục vụ cán bộ và 16 máy tính dành cho công dân. Trong thời gian ngắn vận hành, Trợ lý ảo AI đã xử lý 1.793 lượt yêu cầu hỏi đáp của cán bộ (chủ yếu liên quan đến văn bản pháp luật, quy trình thủ tục) và 1.024 lượt hỏi đáp từ người dân, doanh nghiệp (tập trung vào hướng dẫn thực hiện, điều kiện, thành phần hồ sơ...).

Trong thời gian thí điểm (từ ngày 11 - 25/9/2025), AI đã hỗ trợ sàng lọc thành phần hồ sơ cho 734 hồ sơ trực tuyến, trong đó 501 hồ sơ cấp tỉnh và 233 hồ sơ cấp xã. Các lĩnh vực được triển khai gồm y tế, giáo dục, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội, tư pháp... Nhờ sự hỗ trợ của AI, thời gian tiếp nhận hồ sơ giảm trung bình từ 10 phút xuống còn 5 phút, giúp tiết kiệm hơn 60 giờ làm việc chỉ trong hơn 10 ngày vận hành; đồng thời cho phép giải đáp tự động 24 giờ trong tất cả các ngày, tăng tính minh bạch, công bằng và chính xác trong quá trình giải quyết thủ tục. Giải pháp đã góp phần giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ, tăng năng suất lao động, giảm sai sót, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Là một trong những đơn vị cấp cơ sở triển khai sớm, UBND phường Hòa Bình đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo của đơn vị, từ ngày 1 - 30/9/2025, Trợ lý ảo AI đã hỗ trợ trên 600 lượt công dân đến thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện. Đặc biệt, có hơn 70 trường hợp người dân sử dụng AI để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, điều trước đây phải mất từ 10 đến 20 phút hướng dẫn thủ công.

UBND phường Hòa Bình là một trong những đơn vị triển khai sớm thí điểm trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công

Ông Đỗ Minh Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình cho biết: “Việc ứng dụng AI vào công tác giải quyết thủ tục hành chính đã giúp người dân không phải xếp hàng chờ tư vấn trực tiếp mà có thể tra cứu các thủ tục, được giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng qua chatbot. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ thường xuyên, rất thuận tiện. Giải pháp này giúp Trung tâm tự động hóa quy trình, giảm tải gánh nặng công việc hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, có thêm thời gian cho công chức chuyên môn tập trung vào những nhiệm vụ chuyên sâu; đồng thời bảo đảm thông tin trả lời nhanh, đầy đủ và ít sai sót hơn so với cách làm thủ thủ công”.

Ông Đỗ Minh Khánh nhấn mạnh: “Việc ứng dụng AI vào giải quyết thủ tục hành chính vừa làm thay đổi căn bản trong nhận thức cũng như nâng cao kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân. Thời gian tới, UBND phường sẽ in khoảng 10.000 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng AI để các Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng hộ gia đình hướng dẫn và cài đặt trực tiếp trên điện thoại smartphone cho công dân”.

Thí điểm AI trong giải quyết thủ tục hành chính là bước đi cụ thể trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh Phú Thọ, hướng tới xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số, đúng với tinh thần chủ đề Chuyển đổi số năm 2025: “Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn.” Thành công bước đầu từ mô hình này không chỉ cho thấy tính khả thi của việc ứng dụng AI trong lĩnh vực hành chính công, mà còn mở ra triển vọng mở rộng trên toàn tỉnh.

Theo ông Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Dự kiến, sau khi hoàn thiện giai đoạn thí điểm, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp sẽ tục chỉ đạo VNPT Phú Thọ phối hợp với các sở, ngành đánh giá hiệu quả, mở rộng triển khai ra toàn tỉnh, đồng thời tích hợp thêm các tính năng như nhận diện hồ sơ thông minh, tra cứu tự động, đánh giá mức độ hài lòng của người dân.

Việc triển khai thí điểm giải pháp AI tại Phú Thọ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính số chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và gần dân, từ đó góp phần tạo nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.

Thùy An