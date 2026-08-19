Phú Thọ mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường, năng lượng

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tổ chức ký kết Bản ghi nhớ với Công ty TNHH Advanced Water Technology (Hàn Quốc) về hợp tác nghiên cứu, khảo sát và thúc đẩy triển khai Dự án lõi lọc than hoạt tính, môi trường nước và năng lượng trên địa bàn tỉnh. Dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ. Đồng chí cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của tỉnh, đứng đầu về số lượng dự án với 396 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 5,65 tỷ USD.

Phú Thọ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư - trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát, nghiên cứu và đề xuất triển khai dự án phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư; theo thẩm quyền, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án.

Tỉnh Phú Thọ kỳ vọng, nếu được triển khai, các dự án của Công ty TNHH Advanced Water Technology sẽ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp mà còn góp phần cải thiện môi trường, phát triển năng lượng sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết.

Theo nội dung bản ghi nhớ được ký kết, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và Công ty TNHH Advanced Water Technology sẽ phối hợp nghiên cứu, khảo sát, đề xuất và thúc đẩy triển khai Dự án lõi lọc than hoạt tính, môi trường nước và năng lượng, bảo đảm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy định pháp luật của Việt Nam.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình khảo sát thực địa, nghiên cứu và triển khai đầu tư dự án; hỗ trợ tiếp cận thông tin, quy định, cơ chế, chính sách của tỉnh. Công ty TNHH Advanced Water Technology sẽ tổ chức nghiên cứu, khảo sát và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của dự án.

Việc ký kết bản ghi nhớ là bước khởi đầu quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và doanh nghiệp Hàn Quốc; đồng thời mở ra cơ hội nghiên cứu, triển khai các dự án trong lĩnh vực môi trường, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH Advanced Water Technology khảo sát địa điểm đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Lô II.

Trước đó, đoàn công tác của Công ty TNHH Advanced Water Technology đã khảo sát địa điểm đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Lô II do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.

Thúy Hường