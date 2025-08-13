Xã hội
Phú Thọ phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm trước ngày 25/8

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh đã triển khai xóa 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch; (xây mới 7.479 căn, sửa chữa 3.322 căn). Trong đó: Số nhà ở cho hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ là 1.475 căn; số nhà ở được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 2.347 căn; số nhà được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 1.149 căn; số nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa là 5.830 căn.

Phú Thọ phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm trước ngày 25/8

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ ngày công xóa nhà tạm cho hộ nghèo xã Xuân Đài.

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo kịp thời bố trí, phân bổ kinh phí hỗ trợ để các xã, phường giải ngân đến các hộ gia đình được hỗ trợ, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền, vật liệu để các hộ có thêm nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà. Bên cạnh đó, các lực lượng đã đóng góp hơn 32 nghìn ngày công lao động giúp các hộ xây dựng, sửa chữa, vận chuyển vật liệu, san mặt bằng... trong đó: Lực lượng quân đội hỗ trợ 19.288 ngày công, lực lượng công an, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp Nhân dân hỗ trợ 12.865 ngày công; hỗ trợ tổng số gần 16 nghìn lượt phương tiện, máy thi công...

Đến nay, các nhà đã cơ bản đã hoàn thiện, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa toàn bộ nhà cho các đối tượng thuộc Chương trình trước ngày 25/8/2025.

Phương Thanh

