Phú Thọ tôn vinh, biểu dương 298 điển hình tiên tiến

Ngày 15/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Uỷ viên Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy... cùng 298 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Trong 5 năm 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai tổ chức, thực hiện nghiêm túc, bài bản, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhiều phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động mang tính chiều sâu, tạo sức lan tỏa và hiệu ứng mạnh mẽ, khích lệ các tầng lớp Nhân dân tự giác tham gia thực hiện. Qua đó, tạo được sức mạnh tổng hợp và sự đồng thuận cao trong Nhân dân; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nổi bật là phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã tổ chức vận động được trên 232 tỷ đồng,hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 6.355 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” với gần 75.700 đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm thi đua được công nhận với giá trị làm lợi hơn 166.783 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều mô hình khu dân cư kiểu mẫu, tự quản bảo vệ môi trường được phát huy hiệu quả.

Phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển gần 600 sản phẩm, nhóm sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 5 sản phẩm tiêu biểu đạt 5 sao cấp quốc gia...

Thông qua các phong trào, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp hiệu quả vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần xây dựng hệ thống MTTQ, hệ thống chính trị; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng hoa, biểu trưng tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định: Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh Phú Thọ bước sang một giai đoạn phát triển mới, sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình cũ, hình thành một không gian phát triển rộng hơn, hòa quyện 3 dòng chảy văn hoá, lịch sử, con người thành một sức mạnh tổng hợp mới, mở ra những thời cơ và vận hội chưa từng có cho sự phát triển.

Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại hội nghị là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước, đại diện cho hàng nghìn tấm gương sáng trong lao động sản xuất, công tác xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hải tặng hoa, biểu trưng tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; Mặt trận phải thực sự trở thành cầu nối “ý Đảng, lòng dân”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tập trung nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm, đảm bảo kịp thời, khách quan, có cơ sở khoa học, từ đó giúp cấp ủy, chính quyền ban hành chính sách đúng, trúng, hợp lòng dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận và đoàn thể.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc tôn vinh các điển hình tiên tiến

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh cùng Tổng Biên tập Báo và PTTH tỉnh Vi Mạnh Hùng tặng hoa, biểu trưng tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Định hướng đối với các phong trào thi đua trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thi đua phải có chủ đề rõ ràng, tiêu chỉ cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn. Mỗi phong trào cần có mô hình, giải pháp sáng tạo, có sản phẩm cụ thể, kết quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương.

Khen thưởng phải kịp thời, minh bạch, ưu tiên các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế vươn lên. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo; lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, lan tỏa, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng.

Đồng chí cũng yêu cầu phải chuẩn bị chu đáo Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng văn kiện, phương án nhân sự chất lượng, tổ chức thảo luận dân chủ, tập hợp trí tuệ tập thể để xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tới; đồng thời tổ chức các đợt thi đua cao điểm, thiết thực chào mừng Đại hội, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tôn vinh 298 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, giai đoạn 2020 - 2025; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

