Phú Thọ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm sau sắp xếp đơn vị hành chính

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị số 04 nhằm ổn định tổ chức, bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Theo Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Phú Thọ hiện có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 148 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 133 xã và 15 phường. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính đã tạo ra một chỉnh thể thống nhất, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu phát huy hiệu quả với tinh thần đoàn kết, linh hoạt và hành động quyết liệt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dự báo năm 2025 còn nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên nhiều lĩnh vực. Trước hết, tỉnh ưu tiên hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính theo hướng đồng bộ với 28 nghị định phân cấp, phân quyền của Chính phủ. Mục tiêu đến hết năm 2025 là giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% chi phí kinh doanh và bãi bỏ tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và không phụ thuộc địa giới hành chính sẽ được thực hiện trực tuyến. Bên cạnh đó, Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng đào tạo kỹ năng cho cán bộ, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa.

Việc quản lý ngân sách và tài sản công cũng được siết chặt. Tỉnh sẽ rà soát và phân bổ lại ngân sách năm 2025 theo đơn vị hành chính mới, đồng thời xây dựng cơ chế phân cấp nguồn thu, chi cho giai đoạn 2026 - 2030. Tài sản công trên địa bàn sẽ được kiểm kê, phân loại để sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản.

Trong lĩnh vực đầu tư công, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là động lực phát triển. Tiến độ giải ngân phải được đẩy nhanh, đặc biệt với các dự án trọng điểm như đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, các khu công nghiệp, đường cao tốc kết nối liên vùng. Các trường hợp gây chậm trễ trong triển khai sẽ bị xử lý nghiêm.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư ngoài ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông. Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, ưu tiên thu hút vào các lĩnh vực then chốt như công nghệ cao, chuyển đổi xanh - số và công nghiệp chế biến - chế tạo. Những dự án chậm tiến độ hoặc vi phạm quy định sẽ bị rà soát và xử lý theo pháp luật.

Về chuyển đổi số, Phú Thọ tập trung xây dựng hạ tầng số, phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức cao. Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chuyển đổi mô hình kinh doanh, phát triển kinh tế số và thương mại điện tử. Tỉnh cũng tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển, tỉnh chú trọng đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự. Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 25/8/2025, đồng thời triển khai các dự án nhà ở xã hội phục vụ người dân và cán bộ, công chức từ các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc (cũ) chuyển đến công tác. Các địa phương phải chủ động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm công nghệ cao và sẵn sàng ứng phó kịp thời với thiên tai, sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo triển khai Chỉ thị 04. Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai.

Với quyết tâm cao và sự chỉ đạo sát sao, tỉnh Phú Thọ kỳ vọng phát huy hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới sau sắp xếp hành chính.

Văn Lang