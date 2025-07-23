Chào mừng Đại hội đại biểu phường Phong Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phường Phong Châu: Nền tảng vững chắc - khai mở tương lai

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Phong Châu, xã Hà Thạch và xã Phú Hộ (thị xã Phú Thọ cũ), phường Phong Châu có tổng diện tích tự nhiên 29,6km2, quy mô dân số hơn 32.000 người. Nhiệm kỳ cũ đã khép lại với những thành quả đáng tự hào của các đơn vị cấu thành. Đây là nền tảng quan trọng góp phần kiến tạo nên một nhiệm kỳ mới “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển” cho Đảng bộ phường Phong Châu.

Khu công nghiệp Phú Hà được kỳ vọng sẽ trở thành động lực cho sự phát triển của phường Phong Châu và khu vực lân cận.

Dấu ấn đáng nhớ

Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn đầy ý nghĩa, chứng kiến sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các đơn vị hành chính cũ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Ngay từ những ngày đầu, Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Nhờ vậy, KT-XH của từng địa phương luôn duy trì ổn định, tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, tạo đà cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua là khâu đột phá về huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, chỉnh trang đô thị và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là Khu công nghiệp Phú Hà, Cụm công nghiệp Phú Hộ (quy mô 75ha) đã được quy hoạch hiện đại, đồng bộ, với nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng được quan tâm đầu tư và hoàn thành. Khu công nghiệp Phú Hà đã vươn lên trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, khẳng định vị thế là động lực tăng trưởng công nghiệp của khu vực.

Cùng với đó, việc sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng ấn tượng, giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Song song với phát triển hạ tầng kinh tế, công tác quản lý, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị cũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng. Các cấp ủy đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Công tác dân vận đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo quyết liệt, góp phần giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những thành tựu này tạo cơ sở vững chắc, tiền đề thuận lợi để phường Phong Châu tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, mạnh mẽ, bền vững hơn, hướng tới một tương lai thịnh vượng, phồn vinh trên nền tảng của đơn vị hành chính mới.

Khát vọng bứt phá

Nhiệm kỳ 2025-2030 với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ và Nhân dân phường Phong Châu quyết tâm phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, biến sức mạnh đại đoàn kết thành động lực vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.

Định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới là phát huy hiệu quả những lợi thế của một đơn vị hành chính lớn hơn, tạo động lực thúc đẩy KT-XH phát triển theo hướng hàng hóa cận đô thị, ổn định chính trị - xã hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tập trung cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Công tác quốc phòng - an ninh sẽ tiếp tục được củng cố, giữ vững, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển. Tất cả nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, hướng tới xây dựng phường phát triển văn minh, hiện đại, bền vững, xứng đáng với tầm vóc và tiềm năng to lớn của đơn vị hành chính mới.

Trong nhiệm kỳ mới, phường tập trung thực hiện 2 khâu đột phá: Đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ gắn với quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, mở rộng thương mại dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy KT-XH phát triển văn minh, hiện đại. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, thay đổi ý thức của người dân và doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch, hạn chế tiêu cực, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế. Đây là kim chỉ nam quan trọng, định hướng cho mọi hoạt động và giải pháp trong nhiệm kỳ.

Các chỉ tiêu được cụ thể hóa rõ ràng ngay từ đầu nhiệm kỳ: Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 12%, đến năm 2030 đạt 1.800 tỷ đồng; vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đến năm 2030 đạt 37.500 tỷ đồng; tỷ trọng lao động nông nghiệp dưới 10%; thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình 100%; chất lượng cuộc sống của người dân cũng được ưu tiên, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2026...

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả, lấy phong trào “Dân vận khéo” làm trọng tâm, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Phong Châu sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH. Lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ sẽ được tập trung phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường nguồn thu ngân sách. Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường, phục vụ quá trình đô thị hóa.

Đặc biệt, phường sẽ tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị sẽ được nâng cao chất lượng, đi đôi với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH. Cùng với đó, ưu tiên tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030. Việc quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường, song hành với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bao gồm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi mặt đời sống, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể Nhân dân trên địa bàn.

Với lộ trình hoạch định rõ ràng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phong Châu sẽ cùng đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội nhiệm kỳ mới đề ra.

Nguyễn Đức Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Châu